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Beyaz Gazete
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AK Parti'den Reuters'ın kirli saldırısına tepki: Siyasi bir amaca dönük mesnetsiz iddialar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Reuters'in dün yayımlanan skandal haberine çok sert tepki gösterdi. Çelik açıklamalarında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine yönelik kirli saldırıların bir yenisini Reuters'ın imza attığını belirtti. "Reuters, temel basın-yayın ilkelerine riayet etmeksizin yayınladığı bu kirli metin ile gazetecilik örtüsü altında siyasi amaçlı bir kara propaganda üretmiştir. Yayınlanan sözde haber, Reuters'in siciline kara bir leke olarak kazınmıştır." dedi.

AK Parti'den Reuters'ın kirli saldırısına tepki: Siyasi bir amaca dönük mesnetsiz iddialar
Ekleme: 27.06.2023 - 11:57 Güncelleme: 27.06.2023 - 11:58 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'den Reuters'ın kirli saldırısına tepki: Siyasi bir amaca dönük mesnetsiz iddialar
AK Parti'den Reuters'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik kirli saldırısına çok sert tepki geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, 'Yayınlanan sözde haber, Reuters'in siciline kara bir leke olarak kazınmıştır.' ifadelerini kullandı.

Çelik'in açıklamaları şu şekilde;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine dönük kirli saldırıların bir yenisine Reuters Haber Ajansı imza atmış. Masa başında hazırlanmış ve siyasi bir amaca dönük mesnetsiz iddialar ile dolu bu sözde haberi nedeniyle Reuters Haber Ajansı'nı ve sorumsuz yönetimini şiddetle kınıyoruz.

SİCİLİNE KARA BİR LEKE OLARAK KAZINMIŞTIR

Reuters, temel basın-yayın ilkelerine riayet etmeksizin yayınladığı bu kirli metin ile gazetecilik örtüsü altında siyasi amaçlı bir kara propaganda üretmiştir. Yayınlanan sözde haber, Reuters'in siciline kara bir leke olarak kazınmıştır.

KARA PROPAGANDA ODAKLARI

Medya ve algı operasyonlarıyla sözde habercilik yapmaya kalkışan odaklara gereken ders defalarca verilmiştir. Kara propoganda odakları bundan sonra da aynı sonuçla karşılaşmaya devam edeceklerdir.

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