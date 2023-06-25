Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak, Dereköy Sınır Kapısı'nda incelemede bulundu

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, modernizasyon çalışması yapılacak Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda inceleme yaptı.Uçarmak, beraberindeki Kırklareli Valisi Birol Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'la sınır kapısını gezdi.Vali Ekici'den yapılacak modernizasyon çalışmaları hakkında bilgi alan Uçarmak, ziyarette sınır kapısından geçen vatandaşlarla da görüştü.Uçarmak, daha sonra Kırklareli Valiliğinde düzenlenen toplantıya katıldı.İl Özel İdaresi tarafından proje aşaması tamamlanan modernizasyon çalışmaları kapsamında sınır kapısında 3 giriş ve 2 çıkış peronu yapılacak.Her iki yönde de ticari araç giriş çıkışı için kantar konumlanacak, otobüs yolcuları için yolcu salonlarında gümrük kontrol noktaları inşa edilecek.Kompleks içerisinde ayrıca gelen-giden yolcu salonları, araç arama hangarı, x-ray binası, kaçak araç parkı, köpek kulübesi ve eğitim alanları yapılacak.