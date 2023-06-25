Taksim-Şişhane metro istasyonu bugün kapalı
İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak.
İstanbul'da bugün Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak.
İşletmeye kapalı
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, saat 10.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapalı olacağı kaydedildi. Açıklamada, araçların Şişhane ve Taksim istasyonlarında durmayacağı belirtildi.
İşletmeye kapalı
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, saat 10.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapalı olacağı kaydedildi. Açıklamada, araçların Şişhane ve Taksim istasyonlarında durmayacağı belirtildi.