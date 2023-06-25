CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine karşı İlke ve Demokrasi Hareketi kuruldu

Seçim sonuçları nedeniyle yaşanan hezimetin ardından CHP'de iç savaş başladı.Bir yanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarısızlık nedeniyle kredisini tükettiğini düşünüp istifasını isteyenler, diğer yanda CHP lideriyle yola devam etmek isteyenler...Hal böyle olunca CHP'de ipler iyice gerildi.Ekrem İmamoğlu önderliğindeki değişim isteyenler, CHP yönetimine her geçen gün üstü kapalı bir şekilde istifa çağrısı yapıyor.Ancak Kılıçdaroğlu ve ekibi koltuğu bırakmamakta kararlı.Hal böyle olunca CHP'de her gün bir yeni gelişme daha yaşanıyor.Son olarak CHP’de değişim çağrıları kapsamında Eski CHP Parti Meclisi üyesi Örsan Öymen’in öncülüğünde yeni bir hareket kuruldu.CHP İlke ve Demokrasi Hareketi adı altında kurulan bu harekette Algan Hacaloğlu, Necla Arat, Nur Serter, Dilek Akagün Yılmaz, Prof. Dr. Tolga Yarman, Türker Ertürk ile Utkan Güneş gibi isimler de yer alıyor.Hareket, dün yaptığı yazılı açıklama ile ilk bildirisini yayınladı.Bildiride, “Seçim sonuçları ne yazık ki CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu açısından başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Başta laiklik olmak üzere bazı temel ilkeler parti yönetimi tarafından bertaraf edilmiştir. Halkçılık, devletçilik, sosyal demokrasi ve demokratik solculuk ilkeleri söylemde kalmıştır” ifadelerine yer verildi.Tüzük değişikliği talep edilen bildiride şunlar kaydedildi:“Mahalle kongrelerine, partinin kurumsal kimliğine ve ilkelerine sahip çıkan herkes katılmalı, bu ilkeleri benimseyen üyeler kongrelerde aday olmalı, bu doğrultuda listeler çıkarılmalıdır. CHP’de devrim gerçekleşmeden, Türkiye’de devrimin gerçekleşmesi olanaklı değildir.”