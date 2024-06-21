Diyarbakır'da yangının boyutu ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Köksalan Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı.Mahallesi'nde dün saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine doğru yayıldı.5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 44 KİŞİ YARALANDIYangında Diyarbakır'da 3, Mardin'de 2 kişi hayatını kaybetmiş, 10'u ağır 44 kişi yangından etkilenmişti. İhbar üzerine yangın alanına çok sayıda itfaiye, sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.4 SAATİN SONUNDA KONTROL ALTINA ALINDIYaralılardan bazı vatandaşlar Çınar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumları ağır olanlar ise kentteki hastanelere sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.FACİANIN BOYUTU GÜN YÜZÜNE ÇIKTIEkiplerin, geniş bir alanda yürüttükleri soğutma çalışması sona erdi. Bu arada, yangının etkili olduğu alan dronla görüntülendi.Diyarbakır'da anız yangını: Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!Görüntüde, soğutma çalışmalarına katılan helikopterin Göksu Barajı'ndan aldığı suyu yangının etkili olduğu bölgeye taşıması, Diyarbakır ve Mardin'de yangından etkilenen alanlar görülüyor.BAKAN YERLİKAYA: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangının Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine doğru ilerlediğini belirtti. Yangının ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu tamamen kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Yerlikaya, yangında Diyarbakır'da 3, Mardin'de 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirdi.BAKAN KOCA: 10'U AĞIR 44 KİŞİ YANGINDAN ETKİLENDİSağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 5 kişinin hayatını kaybettiği yangından 10'u ağır 44 kişinin etkilendiğini bildirdi. Yangın sebebiyle 35 ambulans ve 7 UMKE timinin görevlendirildiği bilgisini veren Koca, 'Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.' ifadesini kullandı.İKİ KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİDiyarbakır ve Mardin arasında çıkan anız yangınında hayatını kaybeden Şeyhmus Demir (17) ve Hasan Demir'in (40) cenazeleri yakınları tarafından Mazıdağı ilçesi Devlet Hastanesi morgundan alınarak ilçeye bağlı kırsal Yücebağ Mahallesi mezarlığına getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından amca çocukları oldukları öğrenilen 2 kişinin cenazeleri yan yana toprağa verildi.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'ın Çınar ve Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan anız yangınıyla adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan ve geniş bir araziye yayılan anız yangınıyla ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır."