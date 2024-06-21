Kavgada ikinci perde! 'Özür dileyene kadar gerçekleri anlatacağım'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ile gazeteci Yılmaz Özdil arasında, 'bidon kafa' tartışması sürüyor.'Kutuplaşma ortamından beslenenler var. Normal siyaset ortamında kendisine yer olmadığını düşünenler var. Mesela bir adam Youtube videosu çekiyor, ağır hakaretler ediyor. Bana hırsı ne? Geçmişte 'Bidon Kafa' diye köşe yazısı yazmış arkadaş, seçimin ertesi günü.' diyen Özel'e sabah saatlerinde cevap veren Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.Özdil yaptığı son paylaşımda kendisini takip edenleri, Youtube kanalına davet etmişti.Kanalında yaptığı yayında konuşan Yılmaz Özdil, Özgür Özel'den özür beklediğini açıkladı.Özdil açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:Özgür Özel, bana karşı şahsi kin duyuyor. Hadiseyi şahsileştiriyor. O zaman diyorum ki; elinden geleni ardına koyma. Hodri meydan. Benden özür dileyene kadar hakkındaki gerçekleri anlatmaya devam edeceğim. Ama sindire sindire anlatacağım. Bu günlük bu kadar. Asıl pazartesi günü anlatacağım.