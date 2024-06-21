Emekliye seyyanen zam formülü: Refah payı eklenir mi? Kök aylıklar ne olacak?

Ocak ayında yüzde 49.25 ile eşit zam alan SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerinin şimdi gözü Temmuz ayında yapılacak iyileştirmelere çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ve Temmuz aylarında yani her 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar artış yapılıyor.Bu temmuz ayında da SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 25-30 arasında oluşması beklenen 6 aylık enflasyon kadar artış alacak. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışının üzerine enflasyon farkı alıyor. Ocak ayında yapılan yüzde 15'lik toplu sözleşmenin üzerinde oluşacak 6 aylık oran bu kesime fark olarak ödenecek. Ayrıca Temmuz'da yüzde 10 toplu sözleşme zammı da var.Temmuz ayında da bir refah payı ilavesi gündemde. Burada genel olarak 10-15 puanlık bir refah payı uygulanıyor. Bu durumda emeklilerin artış oranı yüzde 35-40 bandına yükselmiş olacak. Ayrıca memur emeklileri ile SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranlarının eşitlenmesi de söz konusu olabilir.Bilindiği gibi taban maaş Ocak ayında 7.500 TL'den 10 bin TL'ye çıkartılmıştı. Bu zam döneminde taban maaşın yeniden belirlenmesi de gündemde. Burada beklenti 13-15 bin lira arasında bir yeni taban maaşın belirleneceği yönünde. Taban maaş yeniden belirlense bile yine bunun altında kalacak kök aylıklar bulunacak. Burada ortaya çıkan formüllerden birisi de kök aylıkların taban maaşa eşitlenmesi. Yani önce 10 bin liraya tamamlanana kadar seyyanen artış yapılması ardından enflasyon artışının eklenmesi yönünde. Bu gerçekleştiği zaman çok düşük kalan kök aylıklar 10 bin TL'ye çıkmış olacak ve bundan sonraki tüm artışlar bu rakam üzerinden yapılacak.Tüm bu çalışmaların neticesi 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran enflasyon rakamları sonrasında belli olacak. Burada ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon rakamına göre formüller devreye girecek. Taban maaş artışı ve refah payı gibi tedbirlerin uygulanabilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Verilecek karardan sonra yasal düzenleme hemen Meclis'e sevk edilerek yürürlüğe sokuluyor ve o ay içinde farklar belli bir takvim çerçevesinde emeklilerin hesabına yatırılıyor.Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün'den dikkat çeken bir çağrı geldi. Kayıtlı ve kayıt dışı 4 milyon emeklinin çalışmak zorunda kaldığını belirten Ergün, 'Emeklilerimiz geçinemedikleri için çalışmak zorunda kalıyor. Emekli aylıklarında artış yapılarak emeklilerin çalışmamaları ve bu sayede oluşacak istihdam açığından gençlerin faydalanması sağlanabilir.' dedi.