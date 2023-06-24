Stefan Kuntz'un yeni adresini duyurdular! Dünya devi harekete geçti...

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, son oynanan karşılaşmaların ardından yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Futbolseverlerin sosyal medya paylaşımlarında görevden alınması istediği Alman çalıştırıcı için duyanı şaşkına çeviren o dünya devi takım mesaiye başladı.UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde D Grubu'nda yer alan A Milli Takım, elemeleri başarıyla geçerek turnuvaya katılmak istiyor.D Grubu'nda son olarak Galler ile karşılaşan milliler, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.Galibiyete rağmen futbolseverler, oynanan oyundan dolayı Alman teknik adamı eleştiri yağmuruna tutmuştu.D grubundaki puanını 9'a yükselten Türkiye, maç fazlasıyla liderlik koltuğumda yer alıyor.Galler maçının ardından bir gazetecinin milli takımdaki geleceğine yönelik sorusu üzerine Kuntz, 'Öncelikle benden yana herhangi bir görüşme gerektiğini düşünmüyorum.''Sonuçta seneye haziran ayına kadar daha bir kontratım var. O yüzden ben normal işime devam ediyorum. Bizim burada bahsettiğimiz konu bir değişim konusu.''Biz bir tohum ektik. Onun karşılığını aslında biz dönem dönem alıyoruz.' yanıtını vermişti.A Milli Takım'da geleceği belirsiz olan Stefan Kuntz'un Almanya Milli Takımı'nın teknik direktör adayları arasında yer aldığı belirtildi.BİLD'de yer alan habere göre; son milli arada 3 maça çıkan Almanya; Ukrayna ile 3-3 berabere kalırken Polonya ve Kolombiya'ya mağlup oldu.Bu sonuçlar sonrası Almanya'nın Hansi Flick ile yollarını ayırma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.Ayrılık sonrası yeni bir teknik adam arayışına girecek olan Almanya'da 3 ismin öne plana çıktığı aktarıldı.Diğer adaylar ise Bayern Münih'ten ayrılan Julian Nagelsmann ve Frankfurt'u çalıştıran Oliver Glasner düşünülüyor.