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Putin talimat vermişti: Wagner grubu havadan vuruldu!

Rusya'da Wagner grubunun ayaklanmasının ardından bölgede tansiyon düşmüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Dış düşmanlarımız birliğimizi yok etmeye çalışıyorlar. Devletimizi savunmaya hazırız. Bu yapılan tam hainliktir." ifadelerini kullanmıştı. Wagner krizi nedeniyle Moskova ve 2 bölgede "terörle mücadele operasyonu" rejimi ilan edilirken Wagner'e yönelik operasyon da başladı. Voronej'de Wagner'e havadan ateş açıldı.

Putin talimat vermişti: Wagner grubu havadan vuruldu!
Ekleme: 24.06.2023 - 15:00 Güncelleme: 24.06.2023 - 15:03 / Editör: Ozge Selin
Putin talimat vermişti: Wagner grubu havadan vuruldu!
Rusya'da Wagner'in darbe girişimi sonrası bölgede tansiyon iyice yükseldi. Putin 'Bugün karşımızda olanlar tam haindir' ifadelerini kullanırken silah kaldıran herkesin cezalarını çekeceğini belirtti. Putin orduya talimat verdiğini belirtirken Voronej'de Wagner'e ateş açıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner lideri Evgeny Prigojin'in başlattığı isyanın ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, 'Bu isyanın ülkemize bir faydası olmayacaktır. Hainler en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Suçlu olan bu kişiler yanıtımızın sert olacağını bilsinler' dedi.

Putin talimat vermişti: Wagner grubu havadan vuruldu!


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, paralı asker şirketi Wagner'in kurucusu Evgeny Prigojin'in başlattığı isyanın ardından ulusa seslendi. Putin, 'Gece tüm cephelerdeki ordu birliklerinin komutanlarıyla görüştüm, ordumuz kahramanca savaşıyor. Rusya halkına, askerlerine, güvenlik güçlerine, yalan ve tehditlerle silahlı isyan yoluna itilenlere sesleniyorum. Rusya geleceği için ağır mücadele veriyor.

Rusya'ya karşı Batı'nın tüm askeri ve enformasyon araçları kullanılıyor. Anayasal düzeni, vatandaşların yaşam ve özgürlüklerini korumak için her şeyi yapacağım. Vatandaşlarına silah çekenler Rusya'ya ihanet etmişlerdir ve bunun hesabını vereceklerdir' dedi.

Putin talimat vermişti: Wagner grubu havadan vuruldu!

'HAİNLER EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILACAKTIR'

Wagner lideri Evgeny Prigojin ve isyana katılan Wagner savaşçılarını hainlikle suçlayan Putin, 'Biz bugün devletimizi korumaya her türlü hazırız. Bugün yaşanan tam olarak hainliktir. Şu an kendi çıkarlarını düşünen insanlara karşıyız. Ordumuzu destekliyoruz. Wagner güçleri de Rusya için canlarını feda ediyordu.

Ancak şu an onların içinde hainler var. Şu an onların içinde silahlı ayaklanma başlatanlar var. Bu isyanın ülkemize bir faydası olmayacaktır. Hainler en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Suçlu olan bu kişiler yanıtımızın sert olacağını bilsinler. Onlar kanun ve halkımızın önünde cevap verecekler. Anayasal düzeni, vatandaşların yaşam ve özgürlüklerini korumak için her şeyi yapacağım' ifadelerini kullandı.

Putin talimat vermişti: Wagner grubu havadan vuruldu!

'BU, HALKIMIZIN SIRTINA BIÇAK SAPLAMAKTIR'

Wagner'in askeri binalarda kontrolü sağladığı Rostov-on-Don'daki duruma değinen Putin, 'Rostov-on-Don şehrindeki durum karmaşık. Devlet kurumlarının faaliyeti engellenmiştir. Ama istikrar yönünde adımlar atılacak. Birliğimizi bölen eylemler aslında halkımıza, şu anda cephede savaşan silah arkadaşlarımıza karşı ihanettir.

Bu, halkımızın sırtına bıçak saplamaktır. Halkımızın geleceğinin belirlendiği bu savaş (Ukrayna'daki savaş), tüm güçlerin birleşmesini gerektiriyor. Birlik, konsolidasyon ve sorumluluk gerektiriyor. Bizi zayıflatan her şey, dış düşmanlarımızın bizi içimizden bozmak için yararlanabileceği veya hatta şimdiden yararlandığı tüm kavgalar bir kenara atılmalı' şeklinde konuştu.

Putin talimat vermişti: Wagner grubu havadan vuruldu!


Bu gelişmenin ardından Wagner'e karşı harekete geçildi. Edinilen görüntülerde Wagner'e havadan ateş açıldığı görüldü.

İKİ TARAF ARASINA İLK SICAK TEMAS

Rostov'dan Moskova'ya doğru ilerleyen Wagner' konvoyunun Voronej'den geçişi sırasında Rus ordusu konvoyu hedef aldıç Konvoy Rus helikopteri tarafından vuruldu.


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