LGBT lobisi ne kadar güçlü? ABD anketi büyük tehlikeyi ortaya koydu! Her ailede…

Son dakika haberi: LGBT lobisi dünya çapında giderek daha etkin bir hale geliyor. Küresel sermayenin de desteğiyle her türlü dijital aracı kullanarak propaganda yapan, birçok kuruma sızan, sosyal yardım adı altında fonların yağmur olup aktığı LGBT lobisi özellikle ABD'de büyük bir güç haline geldi.Uzun zamandır ABD genelinde sayısız ebeveyn, çocuklarının okullarda LGBT lobisinin propagandasına maruz kaldığını belirtiyordu. İlkokullara kadar inen propaganda çalışmaları, 12-13 yaşlarındaki çocukların cinsiyet değiştirmelerine neden olurken onları ailelerinden ve toplumdan uzaklaştırarak yalnızca LGBT lobisinin üyeleriyle iletişim haline sokuyordu.ABD BAŞKANI DA DESTEK VERİYORAnneler çocuklarının okullarda maruz kaldığı propaganda çalışmalarını gözyaşları içinde anlatırken, Haziran ayının başlarında pilot bölge olan seçilen bir şehirde okul müfredatına LGBT faaliyetleri sokulmuş, karara itiraz eden ailelerle polis kuvvetleri arasında çatışma çıkmıştı.Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden'ın da katılımıyla gerçekleşen olaylı LGBT partisi ise, ABD hükümetinin söz konusu lobinin destekçisi olduğunu tüm dünyaya duyurmuştu.Joe Biden yönetimindeki ABD hükümetinin de büyük desteğiyle liseden ilkokul seviyesine kadar eğitim hayatının içine giren LGBT lobisinin etkinlik alanının geldiği konum, yapılan yeni bir anketle gözler önüne serildi.The Economist'in YouGov isimli anket şirketiyle ortaklaşa yürüttüğü bir araştırmada, ABD toplumunun değişen yapısıyla ilgili çarpıcı sonuçlara ulaşıldı.The Economist dergisinin, 27-31 Mayıs tarihleri arasında bin 500 Amerikalı yetişkinle yaptığı anket sonuçları, büyüyen tehlikenin boyutlarını ortaya koydu. Anket sonuçlarına göre ülkede her 8 kişiden biri kendisini LGBT'li olarak tanımlarken neredeyse her hanede bir kişi de LGBT'li olduğunu söylüyor.YouGov anketine göre 'kendisi, bir aile üyesi, yakın bir arkadaşı veya bir tanıdığı LGBT'li olan' sorusuna bir veya daha fazla koşulu sağlayanların sayısı yüzde yüzü buldu. Ankete katılanların en az yüzde 30'u, bir aile üyesinin LGBT'li olduğunu söyledi.Eşcinsel evlilik sorusuna ise göre 'kendisi, bir aile üyesi, yakın bir arkadaşı veya bir tanıdığı eşcinsel evlilik içinde olan' şartından herhangi birini sağlayanların sayısı yüzde 70'i buldu. Bunların içinde katılımcıların yüzde 15'inin bizzat eşcinsel evliliğin içinde olduğu detayı ortaya çıktı.Bir diğer soru olan 'kendisi, bir aile üyesi, yakın bir arkadaşı veya bir tanıdığı eşcinsel evlilik içinde çocuk sahibi olan' şartından herhangi birini sağlayanların sayısı yüzde 60'ı geçti.'Kendisi, bir aile üyesi, yakın bir arkadaşı veya bir tanıdığı eşcinsel trans veya cinsiyetsiz olan' şartlarından en az birini sağlayanlarının sayısı ise yüzde 45'lere kadar yükseldi.Katılımcıların yarısından fazlası, LGBT'lilere ayrımcılık uygulandığını söyledi. ABD hükümetinin LGBT çalışmalarına vurgu yapılan soruda ise şaşırtıcı bir oran ortaya çıktı.Ülke genelinde senatörlerin, okullardaki trans çocukların sorunlarıyla ilgili düzenlemeler yapmalarının yeterli görülme oranı yüzde 60'ı buldu.Joe Biden hükümetinin LGBT lobisine verdiği desteğin çok olduğunu söyleyenler ise yüzde 60'ı buldu.