İETT otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT otobüslerinin bakımlarını yaptırmadı. Her gün binlerce insanın kullandığı araçlarda kaza üstün kaza yaşandı. Korkutan olayın adresi bu kez Pendik'ti.İddiaya göre; cip sürücüsü ile İETT otobüsü saat 09.30 sıralarında çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle içerisinde yolcu bulunan İETT otobüsü önce kaldırıma çıktı.Ardından ağaca çarparak durabildi. Kazada otobüs şoförü Gökhan Yıldız, yolculardan Aliye Pak, Aynur Güngör, Büşra Aksoy Ekşi yaralandı.İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen ekipler, yaralıları otobüsten çıkarttı.Cipin sürücüsü ve yanında bulunan bir yolcu ise olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan sürücü ve yolcuyu yakalamak için çalışma başlattı.Otobüsteki yolculardan Tülay Ateş, "Ben arkada oturuyordum. Büyük bir gürültü geldi. Şoför önüne araç geçtiğini söyledi. Otobüs kaza yaptı. Otobüste yaralılar vardı. İlk defa böyle bir kazaya karıştım. Çok korktum" dedi.Kazayı gören Adem Karlı ise, "Kendini bilmeyen bir şoför hızla vurduktan sonra diğer tarafa gitti.Yolcularda 4-5 tane yaralı var. Ben otobüste değildim. Yürüyüş yapıyordum. Kazayı görünce geldim. Büyük bir kazaydı. Ölümlü olmaması büyük bir şanstı" ifadesini kullandı.