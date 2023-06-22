Heyecanlandıran keşif: Bu resimler tam 75 bin yıl önce çizildi!

Fransız mağarasında gizlenen garip işaretlerin,75.000 yıl öncesine kadar dayandığı ve Neandertaller tarafından yapılan bilinen en eski gravürler olduğu belirlendi.

Uzmanlar, parmak yivleri olarak bilinen izlerin, eski insan akrabasındaki sanatsal ifade hakkında önemli bilgiler sağlayabileceğini söylüyor.Tours Üniversitesi'nden bir ekip, Fransa'nın Centre-Val de Loire bölgesindeki La Roche-Cotard mağarasında bir duvarda bulunan izleri inceledi.Bunlar, mağara boyunca çeşitli noktalarda bulunan uzun çizgiler, kısa çizgiler ve noktaları içeriyordu.İnsanlar tarafından yapılan benzer işaretlerle karşılaştırmak için işaretlerin 3B modellerini oluşturdular.Mağaradaki taş aletlerin Neandertallerle ilişkilendirildiği gerçeğiyle birleştiğinde, bu gravürlerin Neandertallerin işi olduğuna dair güçlü bir kanıt olduğunu söylediler.Kaya katmanlarını inceleyerek, gravürlerin 75.000 yıl öncesine kadar bile yapılmış olabileceğini söylediler.