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Cumhuriyet'te rüşvet kriziyle ilgili itiraf geldi: Para alındı ancak daha sonra hatadan dönüldü

Cumhuriyet gazetesini sarsan 'çikolata kutusunda para' olayıyla ilgili konuşan Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Alev Coşkun, ilgili firmadan para alındığını itiraf etti. Coşkun ayrıca paranın iade edildiğini de aktardı.

Cumhuriyet'te rüşvet kriziyle ilgili itiraf geldi: Para alındı ancak daha sonra hatadan dönüldü
Ekleme: 22.06.2023 - 13:04 Güncelleme: 22.06.2023 - 13:06 / Editör: Ozge Selin
Cumhuriyet'te rüşvet kriziyle ilgili itiraf geldi: Para alındı ancak daha sonra hatadan dönüldü
Muhalefete yakınlığıyla bilinen Cumhuriyet, rüşvet olayıyla çalkalanmaya devam ediyor.

Rüşvet olayına karışan isimler ise gazetenin en tepesi...

Bu isimler, gazetenin eski genel yayın yönetmeni Arif Kızılyalın, hukuk işlerinden idari-mali işler müdürü Osman Selçuk Özer ve reklam müdürü Esra Bozok...

Cumhuriyet'te sular durulmuyor
4 ismin bir e-ticaret firmasına para karşılığı manipülatif haber yaptıkları ortaya çıkarken, bunun karşılığında kayıt dışı 500 bin TL alındığı öğrenildi.

Paranın ise çikolata kutusunda verildiği bilgisi kamuoyuna yansıdı.

Yaşananların ardından soruşturma başlatılırken gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu'nun yazısı sansürlendi.

Mollaveisoğlu da yaptığı açıklamayla görevinden alındığını duyurdu.

Para alındığıyla ilgili itiraf geldi
Cumhuriyet'i karıştıran olay sonrası vakıf başkanı Alev Coşkun'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Gazetenin yazarlarından Ahmet Yavuz, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Alev Coşkun ile bugün bir araya geldiğini belirten blogunda bir yazı yayınladı.

'İade ettik'
Yavuz, para alınması konusunda suçlanan isimlerden olan gazetenin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı'nın Başkanı Alev Coşkun'un 'Paranın alındığını, ancak daha sonra iade edilerek hatadan dönüldüğünü, yaşanan yol kazasından bütünüyle kendisinin sorumlu olduğunu' söylediğini aktardı.

Yavuz, Alev Coşkun'un yapılan her şeyden sorumlu olduğunu belirttiğini ve ilgili firmadan alınan paranın iade edildiğini sözlerine ekledi.
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