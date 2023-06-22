Çin'de barbekü restoranında patlama: 31 kişi hayatını kaybetti

Çin'in kuzeybatısındaki Yinchuan kentinde, bir restoranda meydana gelen patlamada 31 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer kazaya dair, "Sıvılaştırılmış petrol gazı sızıntısı, bir barbekü restoranının çalışması sırasında patlamaya neden oldu" ifadelerini kullandı.

Çin'in kuzeybatısındaki Yinchuan kentinde, bir restoranda meydana gelen patlamada en az 31 kişi öldü.



Haber ajansı Şinhua, Çarşamba akşamı meydana gelen patlamayla ilgili olarak, 'Sıvılaştırılmış petrol gazı sızıntısı, bir barbekü restoranının çalışması sırasında patlamaya neden oldu' dedi.



İlk belirlemelere göre 31 kişi hayatını kaydetti. Ajans, yedi kişinin daha tıbbi tedavi gördüğünü ve bunlardan birinin 'kritik durumda' olduğunu söyledi.

Şinhua, diğer iki kişinin ciddi yanıklara maruz kaldığını, ikisinin hafif yaralandığını ve ikisinde de camların neden olduğu çiziklerle olayı atlattığını duyurdu.



Çarşamba günü yerel saatle 20:40 civarında yaşanan patlama, Ningxia özerk bölgesinin başkenti Yinchuan şehir merkezindeki Fuyang Barbecue Restaurant'ta meydana geldi.