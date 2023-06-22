Bursa merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu; 65 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 ay önce uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.|Tespit edilen 84 şüpheliden 19’u gözaltına alındı. 65 şüpheli için ise teknik ve fiziki takip başlatıldı. Takibin ardından 20 Haziran’da, Bursa, Balıkesir, Ankara, Kocaeli ve Zonguldak’ta, 120 ekip ve bin 350 personel ile Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin de katılımıyla operasyon düzenlendi.15 narkotik köpeği ve 2 dron’un da kullanıldığı eş zamanlı operasyonda, 65 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kaçmaya çalışan bazı şüpheliler, evlerinin çatılarında yakalandı. O anlar kameralara yansıdı.Şüphelilerin adreslerinde, araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 4 kilo 700 gram metamfetamin, 3 kilo 800 gram esrar, 2 kilo 400 gram sentetik kannabinoid, 250 ecstasy hap, 7 tabanca, 70 fişek, 4 av tüfeği, 5 kartuş, 10 hassas terazi ile 1000 TL ele geçirildi. Diğer illerde yakalanan şüpheliler de Bursa’ya getirildi.