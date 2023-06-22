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Adalet Bakanı Tunç: Kira artış üst sınırı yüzde 25

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konut kira artışı ve gayrimenkul satışlarında noter uygulamasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, 2 Temmuz'dan itibaren 1 yıl süreyle konutlarda kira artışı üst sınırının yüzde 25 olarak uygulanacağını ve kira uyuşmazlıklarının dostane bir şekilde çözümü amacıyla arabuluculuk sisteminin Eylül ayından itibaren devreye gireceğini söyledi. Noterlerde gayrimenkul satışına ilişkin de açıklamada bulunan Bakan Tunç, "4 Temmuz'dan itibaren noterlerimizde gayrimenkul satışı yapılabilecek" dedi.

Adalet Bakanı Tunç: Kira artış üst sınırı yüzde 25
Ekleme: 22.06.2023 - 12:32 Güncelleme: 22.06.2023 - 12:58 / Editör: Ozge Selin
Adalet Bakanı Tunç: Kira artış üst sınırı yüzde 25
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konut kira artışı üst sınırından, kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemine, noterlerde gayrimenkul satışına kadar önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç, konut kira artış üst sınırına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kira düzenlemesi ile ilgili vatandaşlarımızdan gelen bir takım talepler doğrultusunda yeni bir karar almak gerekti. Bu anlamda Cumhurbaşkanımız dünkü grup toplantısında açıkladı. 2 Temmuz'dan itibaren 2 Temmuz 2024 tarihine kadar bir yıl süreyle konut kiralarında kira artışı yüzde 25 üst sınırı olarak uygulanacak.

Fahiş kiralar noktasında vatandaşlarımızdan gelen yoğun serzenişler vardı. Bu anlamda elbette ki bunlara duyarsız kalmamız mümkün değil. Son günlerde fahiş fiyatlarla mücadele Ticaret Bakanlığımızın da bu anlamda aldığı tedbirler var. Fiyatları olumsuz etkileyecek, fahiş fiyatlarla ilgili cezai düzenlemeler daha önce ceza kanunumuzda daha önce yapılmıştı" ifadelerine yer verdi.

ARABULUCULUK SİSTEMİ EYLÜL'DE

Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemine ilişkin de önemli açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, şunları söyledi:

"Kira uyuşmazlıkları noktasında da aldığımız bir takım tedbirler var. En son yargı paketinde kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemi devreye giriyor. Eylül ayından itibaren kira davaları, kiracı ev sahibi ilişkilerinde dava açmadan önce arabulucuya gitmek söz konusu olacak. Arabuluculukta da kiracı ve ev sahibi arasındaki uyuşmazlıklar mahkemelere intikal etmeden çözümü dostane bir şekilde sağlanması ile ilgili olarak sistemdeki önemli bir düzenlemeyi, yasal düzenlemeyi yapmıştık. Eylül ayından itibaren devreye girecek."

NOTERLERDE GAYRİMENKUL SATIŞI

4 Temmuz'dan itibaren noterlerde gayrimenkul satışı yapılabileceği müjdesini de paylaşan Tunç, "Özellikle taşınmaz satışıyla ilgili tapudaki yoğunluğu giderecek, vatandaşlarımızın işlemlerini daha hızlı ve kısa sürede yapmasını sağlayacak önemli bir düzenleme. Bundan sona 4 Temmuz'dan itibaren noterlerimizde gayrimenkul satışı yapılabilecek. Bu önemli bir düzenleme.

Çünkü noterlerimiz artık hafta sonunda da açık oluyor. Taşınmaz satışı tapu dairelerinde hafta için yapılabilirken şimdi artık noterlerde de bu imkanlar getirildiği için hafta sonu da taşınmaz satışı gerçekleştirilebilecek" dedi.
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