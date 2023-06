ABD Büyükelçisi’nden çarpıcı sözler: Türkiye’yi kıskanıyoruz!

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, NATO ortaklığına değer verdiklerini belirterek, "Türkiye'nin bizimle birçok alanda ve şu anda Kosova'da, NATO'ya uzun süredir devam eden katkısını takdir ediyoruz." dedi. Flake, ABD'nin bağımsızlığını kazanmasının 247. yılı dolayısıyla ABD'nin Ankara Büyükelçilik Rezidansında düzenlenen resepsiyon öncesinde, basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı. Türkiye'deki seçimlere katılımın yüzde 90'a yakın olduğuna işaret eden Flake, bir Amerikalı olarak bundan etkilendiğini ve biraz da kıskandığını söyledi. Flake, Türkiye-ABD ilişkilerinin sıfırlanması gerekmediğine ancak "belirli alanlarda her zaman daha yakın olma fırsatının" bulunduğuna dikkati çekti.İki ülke arasındaki ticaret hacminin, geçen yıl yüzde 22'lik artışla 33 milyar dolara çıktığını aktaran Flake, Türkiye'de önemli miktarda doğrudan yabancı yatırım olduğunu, yaklaşık 56 bin kişiye istihdam sağlayan Amerikan şirketlerinin bulunduğunu anlattı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi, ülkesinde de Türkiye'nin önemli miktarda doğrudan yabancı yatırımı olduğunu vurguladı.Geçen yıl bir milyondan fazla Amerikalının Türkiye'yi ziyaret ettiğini kaydeden Flake, her zaman daha fazla Amerikalının buraya geldiğini görmenin kendisini heyecanlandırdığını belirtti.Flake, NATO ortaklığına değer verdiklerinin altını çizerek, "Türkiye'nin bizimle birçok alanda ve şu anda Kosova'da, NATO'ya uzun süredir devam eden katkısını takdir ediyoruz." diye konuştu. NATO'nun genişlediğini görmek istediklerini dile getiren Flake, Finlandiya'yı NATO'ya tam üye olarak görmekten mutlu olduklarını, yakında İsveç'i de görmeyi umduklarını ifade etti.Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesinin olup olmayacağına ve İsveç'in Vilnius'taki zirvede vetoyla karşılaşması durumunda ne olacağına ilişkin soru üzerine Flake, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin ele alınması gerektiğini her zaman söylediğinin altını çizdi.İsveç'in terörle mücadele konusunda anayasasını değiştirme noktasına kadar gittiğine inandıklarını ve böylece "PKK ile bağlantılı olanlarla daha kolay mücadele edebileceklerini" belirten Flake, "Bu yüzden zamanının geldiğine inanıyoruz. Açıkçası İsveç'in, Vilnius'a kadar veya Vilnius'ta tam üye olacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.Flake, Biden-Erdoğan görüşmesinin olup olmayacağına ilişkin bir şey söylemenin henüz erken olduğunu vurgulayarak, "ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak ne zaman olursa olsun üst düzey toplantıların olmasını ısrarla istiyorum." dedi.İsveç'in NATO'ya üyeliğiyle, ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı meselelerinin bağlantısı olup olmadığının sorulması üzerine Flake, ABD yönetiminin, İsveç'in NATO'ya katılımı ile F-16 satışı arasında hiçbir bağlantı olmadığını söylediğini kaydetti. Flake, ABD Kongresinin dış askeri satışlarda güçlü rolünün olduğuna işaret ederek, Kongrenin büyük oranda NATO'nun genişlemesi fikrine destek verdiğini dile getirdi.DEAŞ'la mücadelede ABD'nin Türkiye ile ortaklık düşünüp düşünmediği ve Astana Görüşmeleri ortak sonuç bildirisini nasıl yorumladıkları sorusuna Flake, "Ortaklıklara değer veriyoruz. Müttefiklerimizle birlikte DEAŞ'tan tamamen kurtulmaya çalışmalıyız. Bunu yapmak için uzun bir yol katettik ama daha gidecek çok yolumuz var." yanıtını verdi.Flake, DEAŞ'tan kurtulmayı önemsediklerini ve bu yüzden orada olduklarını vurgulayarak, Suriye'de Esed yönetimini tanımak için bazı hareketler olduğunu ve buna halen karşı olduklarını söyledi. Türkiye'nin DEAŞ'a karşı yürütülen mücadelenin bir parçası olduğunu kaydeden Flake, Türkiye ile çalıştıklarını ve iletişim halinde bulunduklarını vurguladı. Flake, birçok ülkenin Esed yönetimini tanımasıyla Suriye'de bazı şeylerin değiştiğini gördüklerini belirterek, "DEAŞ'tan kurtulma misyonumuzu yerine getirmek için farklı yöntemler varsa onları da değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.