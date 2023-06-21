Türkiye, Rusya ve İran'dan YPG/PKK'ya destek veren ülkelere kınama
Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'nin kuzeydoğusundaki (PKK/YPG) gayri meşru öz yönetim girişimleri ve terör oluşumlarını destekleyen ülkelerin eylemlerini kınadı.
Türkiye, Rusya ve İran, Astana toplantısında (Suriye'ye) komşu ülkelerin ulusal güvenliğini tehdit eden ayrılıkçı gündemlere karşı mücadeledeki kararlılıklarını yineledi.
YPG/PKK'YA DESTEK VEREN ÜLKELERE KINAMA
Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'nin kuzeydoğusundaki (PKK/YPG) gayri meşru öz yönetim girişimleri ve terör oluşumlarını destekleyen ülkelerin eylemlerini kınadı.
SURİYE'YE GERİ DÖNÜŞLERİN KOLAYLAŞTIRILMASI KARARI
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Astana formatındaki Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıların yirmincisi 20-21 Haziran 2023 tarihlerinde Astana'da düzenlenmiştir. Taraflar, Suriyelilerin ülkelerine güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüşlerinin sağlanması için Suriye içinde gerekli koşulların oluşturulmasının ve bu dönüşlerin kolaylaştırılmasının gerekliliğini kaydetmişlerdir.' denildi.
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