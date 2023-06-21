  • USD: 23,55 - 23,59
  • EURO: 25,71 - 25,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye, Rusya ve İran'dan YPG/PKK'ya destek veren ülkelere kınama

Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'nin kuzeydoğusundaki (PKK/YPG) gayri meşru öz yönetim girişimleri ve terör oluşumlarını destekleyen ülkelerin eylemlerini kınadı.

Türkiye, Rusya ve İran'dan YPG/PKK'ya destek veren ülkelere kınama
Ekleme: 21.06.2023 - 14:15 Güncelleme: 21.06.2023 - 14:51 / Editör: Ozge Selin
Türkiye, Rusya ve İran'dan YPG/PKK'ya destek veren ülkelere kınama
Türkiye, Rusya ve İran, Astana toplantısında (Suriye'ye) komşu ülkelerin ulusal güvenliğini tehdit eden ayrılıkçı gündemlere karşı mücadeledeki kararlılıklarını yineledi.

YPG/PKK'YA DESTEK VEREN ÜLKELERE KINAMA

Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'nin kuzeydoğusundaki (PKK/YPG) gayri meşru öz yönetim girişimleri ve terör oluşumlarını destekleyen ülkelerin eylemlerini kınadı.

SURİYE'YE GERİ DÖNÜŞLERİN KOLAYLAŞTIRILMASI KARARI

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Astana formatındaki Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıların yirmincisi 20-21 Haziran 2023 tarihlerinde Astana'da düzenlenmiştir. Taraflar, Suriyelilerin ülkelerine güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüşlerinin sağlanması için Suriye içinde gerekli koşulların oluşturulmasının ve bu dönüşlerin kolaylaştırılmasının gerekliliğini kaydetmişlerdir.' denildi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
CHP'li belediyeden 224 depremzedeye tebligat! '15 gün içinde daireleri boşaltın yoksa sokağa atarız'
Ankara yine sele teslim! Mamak'ta köprüyü su bastı
Bakan Hakan Fidan'dan Londra'da kritik temas: ABD'li mevkidaşı ile görüştü! Masada hangi konular var?
Yunan medyası yeni dönemin şifrelerini yazdı: 'Hakan Fidan'ın atanması ile yeni sayfa açıldı'
Kılıçdaroğlu'nun 'Gerekirse 16'lı masa kuracağım' sözlerine, İYİ Partili Ümit Özlale'den tepki
Başörtülü üniversite mezunlarını gören adam nefret kustu
Türkiye, Rusya ve İran'dan YPG/PKK'ya destek veren ülkelere kınama
Akşener’e isyan bayrağı açmışlardı! İYİ Parti kurucularından Kurultay kararı: “Bu vebale ortak olmak istemiyoruz”
Hamza Dağ’dan Tunç Soyer’e tepki: Önünü açtık. İşini kolaylaştırdık. Nasıl bir akıl tutulmasıdır?
Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşüyor
İyi Parti'de istifalar bitmiyor: Murat Keçeciler partiden ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
ABD'den PKK'ya destek sürüyor! Tam 75 araçlık takviye konvoyu...
Türk komandoları Kosova'da! Yunanistan'dan çarpıcı Türkiye ve Erdoğan analizi: Bir sır değil...
Bakan Işıkhan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması!
Kılıçdaroğlu bir kez daha mesajı verdi! İmamoğlu’ndan manifesto hazırlığı...
CHP'li Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'nun '16'lı masa' sözlerini ti'ye aldı!
Dünyanın gözü kritik zirvede! Hakan Fidan'la ilk görüşme: Masada talep edilecek bir konu var
Mansur Yavaş'ın cadı avını Hakan Han Özcan ortaya çıkardı!
Avrupa Politika Merkezi: AB liderleri Türkiye'ye angaje olmalı
Beklenen özellik geliyor! Reels videoları indirilebilecek

Beklenen özellik geliyor! Reels videoları indirilebilecek

Buraya giren bir daha çıkamıyor: Girişler yasaklandı işte dünyanın en tehlikeli yeri

Buraya giren bir daha çıkamıyor: Girişler yasaklandı işte dünyanın en tehlikeli yeri

Trabzon'da pistten çıkan uçağın son hali görenleri şaşırtıyor

Trabzon'da pistten çıkan uçağın son hali görenleri şaşırtıyor

Ankara’da 3 yaşındaki oğlunu döverek öldüren baba için istenen ceza belli oldu

Ankara’da 3 yaşındaki oğlunu döverek öldüren baba için istenen ceza belli oldu

İkramiye alamayan Twitter çalışanları şirkete dava açtı

İkramiye alamayan Twitter çalışanları şirkete dava açtı

WhatsApp'a yeni özellik! Medya sırası karışmayacak

WhatsApp'a yeni özellik! Medya sırası karışmayacak