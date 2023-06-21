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Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürüyor

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde yaptıkları eylemini sürdürüyor.

Ekleme: 21.06.2023 - 15:06 Güncelleme: 21.06.2023 - 15:07 / Editör: Ozge Selin
Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürüyor
HDP İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına, teslim olmaları için seslerini duyurmaya çalıştı.

Baba Halit Altun, gazetecilere, 8 yıldır çocuğunun hasretini çektiğini söyledi.

Çocukları için HDP önünde eylem yaptıklarını ifade eden Altun, şöyle konuştu:

"HDP, çocuklarımızı kandırarak dağa götürdü. Buradan onlara sesleniyorum, sizin çocuklarınız nerede bizim çocuklarımız nerede? Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Aradan 50 yıl geçse de burada eylemimize devam edeceğiz. Çocuklarımızı bize teslim edinceye kadar davamızdan vazgeçmeyeceğiz. HDP, bunun bilincinde olun. Yeter artık bu acıyı bize çektirdiniz. Allah bu acıyı size de çektirsin. Oğlum memleketine dön. O pislikten kurtul gel."

Ayten Koçhan ise 8 yıldır çocuğundan haber alamadığını belirterek, "Oğlum önümüzde bayram var, herkesin oğlu eve geldi. Anana babana dön. Gel teslim ol, yeter analar babalar ağladı. Bu bayram bize kara bayramdır. Gelin teslim olun, yolunuz yol değil. Devlete sığının. Oğlumu HDP ve PKK götürdü. Yılanın başı HDP'dir. Onların çocukları okuyor, bizim çocuklar dağın başında. Çocuklarımızı HDP ve PKK'dan istiyoruz. Evlatlarımızı getirsinler." ifadelerini kullandı.
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