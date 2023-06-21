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Beyaz Gazete
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk grup toplantısına başkanlık edecek

AK Parti'nin 28'inci dönemdeki ilk Meclis grup toplantısında kürsüde olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memur ve emekli maaşları ile enflasyonla mücadele gibi önemli başlıklarda vereceği mesajlar merakla bekleniyor.

Ekleme: 21.06.2023 - 10:10 Güncelleme: 21.06.2023 - 10:10 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk grup toplantısına başkanlık edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni dönemin ilk AK Parti grup toplantısına başkanlık edecek.

Kurban Bayramı öncesi mesajlarını Meclis kürsüsünden verecek.

Milyonların gözü Erdoğan'ın açıklamalarında olacak.

Önemli mesajlar verecek
Erdoğan, temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak artışla çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceğini ifade etmişti.

Grup toplantısında bu konuya ilişkin vereceği mesaj merakla bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, emeklilerin maaş zammından enflasyonla mücadeleye milyonları ilgilendiren birçok önemli başlıkta açıklama yapması bekleniyor.

Sosyal yardımlar
Hükümet sadece maaş zammı vermeyecek, aynı zamanda haziran ayında ihtiyaç sahiplerine 19 milyar liralık ödeme de yapılacak.

Erdoğan'ın sosyal yardımlara ilişkin açıklamaları da merak ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Meclis grubunda terörle mücadele ve diplomasiye ilişkin de mesajlar vermesi bekleniyor.
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