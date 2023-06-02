Konya'da evlerinde ölü bulunan imam ve eşinin katili oğulları çıktı: Aklım ermedi

Konya'nın Çumra ilçesinde evlerinde tabancayla vurularak öldürülen imam Hüseyin Çoban ve eşi Mürüvvet Çoban'ın katili, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan oğulları Mücahit Çoban olduğu ortaya çıktı. Çoban, tutuklandı.

İçeri Çumra Mahallesi'ndeki evde imam Hüseyin (57) ile eşi Mürüvvet Çoban'ın (55) dün tabancayla öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili, çifttin oğlu M.Ç. (27) gözaltına alındı.Suçunu itiraf ettiği öne sürülen zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.M.Ç, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Çoban'ın ifadesinde, 'Annem ve babamı nasıl öldürdüm, aklım ermedi. Nasıl oldu bilemiyorum' dediği öğrenildi.Konya'nın Çumra ilçesinde evde tabancayla öldürülen çiftin cenazeleri ikindi vakti İçeriçumra Mahalle Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.