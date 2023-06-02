AK Parti'den CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a çağrı: Artık çalışmaya başla .

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, seçim öncesi "Tayyip Erdoğan şayet bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilirse, şehrin en görünür bir yerine onun heykelini dikeceğim. Söz size" dedi.Başkan Erdoğan'ın zaferinin ardından da sessizliğe büründü. Özcan'a AK Parti Bolu İl Seçim İşleri Başkanı Fikret Çıracı'dan çağrı geldi.Çıracı, "Laftan öte hiç bir icraatı görülmeyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi halinde heykelini dikeceğini söyledi. Biz hiç bir şeyi yapamadığı gibi bunu da yapamayacağını gayet iyi biliyoruz.Bildiğimiz için de yardım olsun diye belediye önüne çimento malzemesi bıraktık. Ama yapamaz. 100 ton da malzeme bıraksak onun yüreği Cumhurbaşkanımızın heykelini hayal bile etmeye yetmez.Kendisine tavsiyemiz heykel falan gibi şovlarla vakit geçireceğine sayılı günleri kaldığı belediyede biraz hizmet üretmesi. Cumhurbaşkanımız aziz milletimiz gönlünde zaten taht kurmuştur. Onun yapacağı heykele ihtiyacı da yoktur" dedi.Tanju Özcan'a yönelik Bolu Beyi benzetmesi de yapan Çıracı, "Özcan'a seslenmek istiyorum. Büyük lokma ye ama büyük söz söyleme. Bizde söz namustur.Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası kayıplara karışacağına, çıksın Bolu halkına vaat ettiği sözleri yerine getirsin. Bolu Beyi gibi hem halkına hem de şehrine zulüm yapmasın" diye konuştu.