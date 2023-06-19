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Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden de hissedildi

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem medyana geldi. AFAD, depremin derinliğini 7.1 KM olarak kaydederken, sarsıntı çevre illerden de kaydedildi.

Ekleme: 19.06.2023 - 21:48 Güncelleme: 19.06.2023 - 21:52 / Editör: Ozge Selin
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden de hissedildi
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.1 KM olarak kaydedildi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

AFAD, 'Kahramanmaraş ili Göksun ilçesinde saat 21.31'de 4.7 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi.' açıklamasında bulunurken, gelişmeleri takip ettiklerini açıkladı.

Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden de hissedildi
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