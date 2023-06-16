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Yeni petrol müjdesi: Kato'dan yeni petrol rezervi için keşif haberi yakın!

Şırnak'ta, Gabar ve Cudi dağlarında keşfedilen petrol rezervlerinin ardından şimdi de Kato Dağı'nda petrol arama çalışmaları başlatıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın peş peşe müjdesini verdiği 'Gabar-Cudi' petrolünde günlük çıkarılan varil sayısı 15 bine dayanırken, Şırnak-Hakkâri arasında yer alan Kato Dağı'nda da düğmeye basıldı

Yeni petrol müjdesi: Kato'dan yeni petrol rezervi için keşif haberi yakın!
Ekleme: 16.06.2023 - 09:15 Güncelleme: 16.06.2023 - 09:26 / Editör: Ozge Selin
Yeni petrol müjdesi: Kato'dan yeni petrol rezervi için keşif haberi yakın!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın peş peşe müjdesini verdiği 'Gabar-Cudi' petrolünde günlük çıkarılan varil sayısı 15 bine dayanırken, Şırnak-Hakkâri arasında yer alan Kato Dağı'nda da arama çalışmaları başlatıldı.

Türkiye'de yaklaşık 40 yıldır yaşanan terör olayları nedeniyle yeraltı zengin yatakları kullanılmayan Güneydoğu petrol keşifleriyle dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

BÖLGEDE YENİ PETROL REZERV NOKTALARI

Irak ve Suriye'ye sınırı olan Şırnak, Türkiye'nin belki de bir kaç yıl içerisinde Ortadoğu'nun en önemli petrol yataklarının üssü olmaya emin adımlarla ilerliyor. Kısa süre önce Gabar'da ardından Cudi Dağı'nda keşfedilen milyar dolar değerindeki petrol rezervlerinin ardından dikkatler bölgenin diğer noktalarında çekildi.

Yeni petrol müjdesi: Kato'dan yeni petrol rezervi için keşif haberi yakın!

KATO'DA YENİ PETROL KUYUSU ÇALIŞMALARI

Yetkililer, Şırnak'ın altının petrol denizi olduğunu belirtirken, Gabar ve Cudi'nin ardından zengin petrol yataklarına sahip olduğu ifade edilen Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda da aramalar başladı. Şırnak ve Hakkâri sınırında yer alan Kato Dağı'nda farklı noktalarda petrol aranırken, Bestler Dereler bölgesinde de ön çalışmalar yapıldığı öğrenildi.

ÇIKARILAN PETROL HER GEÇEN GÜN ARTIRIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan peş peşe müjdesini verdiği Gabar ve Cudi'de Şehit Yüzbaşı Esma Çevik ile Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın petrol sahalarında her geçen gün çıkarılan petrolün de miktarı artırıyor. Arap petrolü kalitesindeki Gabar-Cudi'de 5 bin varil olan iki kuyudaki günlük çıkarılan petrol 15 bin varil civarına ulaştı.

Aybüke Yalçın petrol sahasında ikinci kuyuda açılırken, bu kuyudan da aynı kalitede ve rezervi yüksek petrol olduğu ifade edildi.

Öte yandan, bölgenin zenginleşmesine yol açması ve Türkiye ekonomisine milyarlarca dolar katkı sağlaması hedeflenen petrolün işlenmesi amacıyla Şırnaklılar, Batman'da olduğu gibi dev rafineri kurulmasını istiyor.

Yeni petrol müjdesi: Kato'dan yeni petrol rezervi için keşif haberi yakın!

ŞIRNAK'A PETROL RAFİNERİSİ

Şırnak ESOB (Esnaf ve Sanatkârlar Odası) Başkanı Heşar Haşimoğlu, 'Türkiye'nin ikinci yüzyılında kentimizde yaşanan petrol gelişmeleri bizleri fazlasıyla sevindirmiş ve heyecanlandırmıştır.

Şırnak Gabar' da çıkarılan Petrol hem ilimiz hem bölgemiz hem de ülkemiz için son derece önemlidir. Yıllarca terör ile anılan ilimizde artık ekonomi istihdam ve yatırımlar konuşulmaya başladı.

Bu yeni gelişmeler hem sanayi hem de ulaştırma sektöründe bulunan esnaflarımız için son derece önemlidir.

Yeni petrol müjdesi: Kato'dan yeni petrol rezervi için keşif haberi yakın!

Ayrıca ilimizde TPAO Bölge Müdürlüğü'nün kurulması teşkilatımız ve vatandaşlarımızın memnun etmiş olup yakın zamanda ilimize petrol rafinerinin kurulacağının müjdesini alacağımızı umut ediyorum' dedi.


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