Vahdettin Köşkü'nden ilk kareler geldi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray futbol takımı yönetici, teknik heyet ve futbolcularını Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay Özalan ve Hamza Yerlikaya da görüşmeye eşlik etti.