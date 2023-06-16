ABD Ankara Büyükelçisi Flake, Dışişleri Bakanı Fidan'ı ziyaret etti

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ziyaret etti. Bakanlık görüşmeden tek kare fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, 'Bakanımız Hakan Fidan, nezaket ziyaretinde bulunan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'i kabul etti' denildi.Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise Flake'in görüşmeye ilişkin şu ifadelere yer verildi:'Bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelerek bölgesel konuları, NATO müttefikleri olarak ortaklığımızı ve ikili ilişkileri tüm alanlarda ileriye taşımak için Dışişleri Bakanlığı ile birlikte çalışmayı ele almaktan memnuniyet duydum.'