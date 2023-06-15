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Melike Şahin’in LGBT propagandası tepki topladı. Konseri iptal edildi!

Bir ödül töreninde LGBT’yi savunan Mabel Matiz’in ardından şarkıcı Melike Şahin de ödül almak için sahneye çıktığında LGBT propagandası yapması sosyal medyadan büyük tepkiyle karşılandı. Şarkıcının 7-31 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 61. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında 21 Temmuz’da sahne alacağının ortaya çıkması ardından vatandaşlar konserin düzenlenmesine tepki gösterdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ise bir açıklama yayınlayarak konserin iptal edildiğini duyurdu.

Melike Şahin’in LGBT propagandası tepki topladı. Konseri iptal edildi!
Ekleme: 15.06.2023 - 13:14 Güncelleme: 15.06.2023 - 13:16 / Editör: Ozge Selin
Melike Şahin’in LGBT propagandası tepki topladı. Konseri iptal edildi!
LGBT'nin açılımı, lezbiyen, gey, biseksüel ve transgender sözcüklerinin baş harflerinden oluşuyor. Her yıl haziran ayında ise aile yapısını hedef alan LGBT'nin onur haftası dünyada kutlanıyor. LGBT savunuculuğu yapan kimi sanatçılar ise ödül törenlerinde haziran ayı dolayısıyla onur haftasını kutlamaya yönelik adımlar attı. Elle Style Awards töreninde ödül alan şarkıcılar LGBT savunuculuğunu ödül töreninde aldıkları ödüller sırasında dillendirdi. Ödül töreninde LGBT'yi savunan Mabel Matiz'in ardından şarkıcı Melike Şahin de ödül almak için sahneye çıktığında LGBT propagandası yaptı.

ÖDÜL TÖRENİNDE LGBT PROPAGANDASI

Melike Şahin ödülünü kadınlar ve LGBTİ+'lara ithaf ederek şunları söyledi: 'Bu topraklarda bir gün kimi sevdiğimiz kimi öptüğümüz neremizi açtığımız neremizi örttüğümüzle yargılanmadığımız linçlenmediğimiz sadece insan olduğumuz için yan yana durmaktan, dayanışmaktan gelen mutluluğu tadabildiğimiz günler gelecek buna inanıyorum. Ve bunu hep beraber yapacağız. Bütün kız kardeşlerim, bütün lubunyalar (erkek eşcinsel)) incinmiş her yerimizi şefkatle sarmalayacak güce sahibiz bunu biliyorum. Ve ödülümü hak ettiğimiz dik yürüyüşlere ve ödediğimiz bedellere adıyorum.'

SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖSTERİLDİ

Sosyal medyada ise Şahin'in bu sözlerine vatandaşlar tepki gösterirken, Şahin'e yönelik tepkiler daha da arttı. Şarkıcının 7-31 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 61. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında 21 Temmuz'da sahne alacağının ortaya çıkması ardından vatandaşlar konserin düzenlenmesine tepki gösterdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ise bir açıklama yayınladı.

KONSERİ İPTAL EDİLDİ

Yapılan açıklamada 7-31 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 61. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında Melike Şahin'in 21 Temmuz'da sahne alacağı konser iptal edildiği duyuruldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonu yaptığı festivalle ilgili olarak belediye sosyal medyadan bir açıklama yayınlayarak şunları söylemişti: '61. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında 22 Temmuz'daki Melike Şahin konseri iptal edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.'

Melike Şahin’in LGBT propagandası tepki topladı. Konseri iptal edildi!

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR İLE ALAKASI YOK

Öte yandan Melike Şahin ile Mabel Matiz konserlerinin Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Denizli'de yapılacağına dair söylenti sonrasında sosyal medyada vatandaşlar bu sefer Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 'Kamuoyuna duyurumuzdur 19 ve 30 Haziran tarihlerinde Denizli'de yapılacak olan Mabel Matiz ve Melike Şahin konserlerinin Denizli Büyükşehir Belediyemiz ile hiçbir alakası yoktur. Söz konusu konserler özel bir şirket tarafından düzenlenmektedir
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