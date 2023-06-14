Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey: Tehdit edildik

Geçtiğimiz yıl kasım ayında Twitter CEO'luk koltuğundan istifa eden kurucu Jack Dorsey, Twitter'ın her zaman kendisi için en büyük sorun ve pişmanlığı olduğunu belirtmişti.Twitter'ın eski CEO'su Dorsey, Hindistan hükümetinin belirli paylaşımların ve hesapların kapatılması için düzenli olarak talepte bulunduğu ve şirketin tehdit edildiğini itiraf etti. Dorsey, hükümetin 'Hindistan'da Twitter'ı kapatacağız.' 'Çalışanlarınızın evlerini basacağız' gibi tehditlerde bulunduğunu açıkladı.Hindistan'da bilgi teknolojisi federal bakan yardımcısı Rajeev Chandrasekhar, Dorsey'in sözlerini yalanladı. Ayrıca Chandrasekhar, Dorsey ve ekibinin Hindistan yasalarını sürekli olarak ihlal ettiğini vurguladı.