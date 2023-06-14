Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu görüştü! İlk açıklama geldi

CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde görüşme gerçekleştirdi.28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimleri'nden sonra 3'üncü kez bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun basına kapalı görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü.Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu toplantının ardından basın mensuplarına el sallayarak farklı araçlarla tesisten ayrıldı.Görüşmenin ardından bugün saat 14.00'da İstanbul Havalimanı'na gelen Ekrem İmamoğlu basın mensuplarının görüşme ile sorusuna 'Görüşeceğiz tabii, Genel Başkanımızla her zaman görüşüyoruz zaten. Güzel olacak her şey' dedi.