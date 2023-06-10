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Yolcu otobüsü otomobile çarptı: 2 ölü 4 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinin Perşembe ışıklı kavşakta gece yarısı meydana gelen kazada bir yolcu otobüsü otomobile çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Ekleme: 10.06.2023 - 18:04 Güncelleme: 10.06.2023 - 18:11 / Editör: Ozge Selin
Yolcu otobüsü otomobile çarptı: 2 ölü 4 yaralıBartın'dan gece saatlerinde hareket eden ve Ankara'ya giden özel bir firmaya ait şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan A.K idaresindeki yolcu otobüsü Perşembe ışıklı kavşağında kontrolsüz geçiş yapan otomobile çarptı. Meydana gelen çarpmanın etkisiyle içinde yolcuların olduğu otobüs yoldan çıkarak sağ tarafta bulunan kokereç dükkanın bulunduğu alana girerek ortalığı savaş alanına çevirdi.

Yaşanan kazanın ardından olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre otomobil sürücüsü Resul Baş'ın olay yerinde, yanında bulunan kuzeni Göksel Baş'ın (22) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi. Otobüste bulunan 4 yolcu da yaralandı.

Yaralıların sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Olay sonrası bölgeye Cumhuriyet Savcısı gelerek incelemelerde bulundu. Otobüs şoförünün ise polis tarafından gözaltına alındığı ve ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yolcu otobüsü otomobile çarptı: 2 ölü 4 yaralı

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