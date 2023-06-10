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AK Parti Grup Başkanvekili Gül'den yeni anayasa mesajı: AK Parti parlamentoda öncülük yapacak

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Türkiye Yüzyılı'nın anahtarı yeni anayasadır ve inanıyorum ki bu dönemde Türkiye yeni, sivil anayasasını yapacaktır. AK Parti bu anlamda yine parlamentoda öncülük yapacaktır." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Gül'den yeni anayasa mesajı: AK Parti parlamentoda öncülük yapacak
Ekleme: 10.06.2023 - 19:50 Güncelleme: 10.06.2023 - 19:53 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Grup Başkanvekili Gül'den yeni anayasa mesajı: AK Parti parlamentoda öncülük yapacak
AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret eden Gül, buradaki konuşmasında, Gazianteplilerin seçimlerde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a önemli destek verdiğini söyledi.

Türkiye'nin seçimlerle yeni yüzyıla ilk adımını attığını ifade eden Gül, 'Türkiye Yüzyılı daha büyük bir Türkiye demek, yükselen Anadolu, yükselen Gaziantep, daha güçlü bir Türkiye demek, daha büyüyen, daha gelişen bir Türkiye demek.' diye konuştu.

Gül, deprem başta olmak üzere tüm meselelerin çözülmesi için çaba göstereceklerini dile getirdi.

Türkiye'nin yeni yüzyıl hedeflerini gerçekleştireceği bir döneme gireceğini söyleyen Gül, şöyle devam etti:

'Sağlıktan ekonomiye ve hukuk alanındaki reformlara, eğitime, ulaşıma varıncaya kadar her alanda vaatlerimizi yerine getireceğiz. Milletimize verdiğimiz tüm sözleri gerçekleştireceğiz. Bu çerçevede yeni anayasa Türkiye Yüzyılı için çok önemli hedeflerden birisidir. Türkiye Yüzyılı'nın anahtarı yeni anayasadır ve inanıyorum ki bu dönemde Türkiye yeni, sivil anayasasını yapacaktır. AK Parti bu anlamda yine parlamentoda öncülük yapacaktır. Türkiye'nin darbe anayasasının tortularından kurtulmaya ve sivil bir anayasaya ihtiyacı vardır. Bu dönemde bunu gerçekleştirmek için AK Parti olarak yapıcı, uzlaşmacı ve müzakereci bir anlayışla tüm partilerle parlamentoda yine öncülük yaparak bir masa etrafında yeni anayasamızı ortaya koymak için gayret edeceğiz. İnanıyorum ki bu dönem Türkiye Yüzyılı'na yeni ve sivil anayasayla, demokratik, çoğulcu, katılımcı anayasayla gireceğiz. Türkiye bunu hak ediyor.'

Gül, seçimin ardından muhalefetin yenilgi ve milletin iradesine tahammülü olmadığını gördüklerini dile getirdi.

'Seçim sonuçlarına, sipariş anketler değil, milletin iradesi karar veriyor'

Abdulhamit Gül, şunları kaydetti:

'Sorsanız sözüm ona demokratlar, sözüm ona demokrasiyi büyütmüşler ama görüyoruz ki hala fildişi kulelerindeler, fildişi kulelerinden hala inememiş, milletin verdiği mesajı okuyamamışlar. Milletin verdiği mesajı okumaktan aciz olduklarını gördük. Seçim sonuçlarını 'anketler bizi kazanacak' diye görüyordu. Seçim sonuçlarına, sipariş anketler değil, milletin iradesi karar veriyor. Sandığın sonucunu sipariş anketler değil, milletin iradesi tayin ediyor. Bunu anlamaktan uzak. Çünkü adında halk olması yetmez, halkın iradesini özümsemediyseniz adınızda halk yazsa da halksız bir partisiniz demektir. Bu anlamda umut ederiz ki Türkiye'nin kaliteli bir muhalefeti önümüzdeki dönemde görürüz. Halkın iradesine saygı duyan, ötekileştirmeyen anlayışı Türk demokrasisi de görmüş olur. Yani kırsal, kent ayrımı yaparak vatandaşı ayıran, vatandaşa tepeden bakan bu anlayışı biz öteden beri görmüştük ve seçim zamanı biraz saklamışlardı. Seçim geçince yine millete tepeden bakan bu anlayış, işte CHP'nin kimya budur.'

Gül, köylüsüyle, çiftçisiyle, kentlisiyle 85 milyonun bir olduğunu ve milletin mesajını alarak yollarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Ziyarette, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Ali Şahin, Derya Bakbak, Mesut Bozatlı, Mehmet Eyup Özkeçeci ve İrfan Çelikaslan da hazır bulundu.
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