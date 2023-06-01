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Beyaz Gazete
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'Seçim kaybeden lider' olarak tarihe geçen Kılıçdaroğlu'ndan istifa çağrılarına yanıt

Başkan Erdoğan karşısında HDPKK'nın desteğini alarak seçime giren Kılıçdaroğlu, büyük bir hezimet yaşadı. 8'li koalisyonun adayı aynı zamanda kamuoyu ve CHP'li yandaşların istifa çağrılarına da kulak tıkamıştı. Kılıçdaroğlu mücadeleye 'devam' mesajı verdi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından 12. kez mağlup olmasıyla hakkında istifa çağrıları yapılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na katıldığı programda istifa edip etmeyeceği soruldu. Kılıçdaroğlu, ''CHP çok köklü bir parti. CHP’de her düşünce rahatlıkla dillendirilir, tartışılır ve bu süreç sonunda partinin yetkili kuralları karar verir'' dedi.

'Seçim kaybeden lider' olarak tarihe geçen Kılıçdaroğlu'ndan istifa çağrılarına yanıt
Ekleme: 1.06.2023 - 15:38 Güncelleme: 1.06.2023 - 15:40 / Editör: Ozge Selin
'Seçim kaybeden lider' olarak tarihe geçen Kılıçdaroğlu'ndan istifa çağrılarına yanıt
14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde yüzde 44.88 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci turda ise yüzde 47.82 oy alarak rakibi Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kaybetmişti. Sonuçların ardından muhalif kesimde Kılıçdaroğlu'na istifa çağrıları yapıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istifa beklentilerine karşılık 'görevimin başındayım' dedi. Ancak Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olarak gösterdiği isimden 'değişim' talebi gelmişti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları, CHP Genel Başkanlığı'na yeşil ışık yaktı olarak yorumlandı.

'HER SAHADA, HER ORTAMDA DEĞİŞİM'
Önce sosyal medya hesabından 'Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada, her ortamda değişim' mesajını paylaştı.

İmamoğlu aynı akşam İstanbul'un Fetih yıldönümü töreninde de bu çıkışını sürdürdü, 'Sizinle beraber yol yürüyeceğim. Biz o dünyaları artık değiştirmek istiyoruz' dedi.

İmamoğlu'nun açıklamalarının ardından Kılıçdaroğlu yönetimine yönelik tepki sesleri de yükselmeye başladı.

KILIÇDAROĞLU İSTİFA EDECEK Mİ? AÇIKLAMA GELDİ
Konu ile ilgili açıklama yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu; 'CHP çok köklü bir parti. CHP'de her düşünce rahatlıkla dillendirilir, tartışılır ve bu süreç sonunda partinin yetkili kuralları karar verir. Şimdi bu süreci yaşıyoruz. MYK'da, Parti Meclisi'nde incelemeler, değerlendirmeler, tartışmalar yapılacak ve hep birlikte karar vereceğiz ve kamuoyuyla paylaşacağız.' dedi..
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