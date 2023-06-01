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Chp’nin yalan merkezi! İşte isim isim trol ağı: Twitter’da seçmeni böyle kandırdılar

CHP seçim süreci boyunca sahte hesaplar ve şişirilen etkileşim üzerinden sosyal medya mühendisliğine soyunup, seçmenin iradesini dizayn etme yarışına girişti. Bu operasyon Kılıçdaroğlu'nun "Alevi" videosu ile başladı.110 milyonu geçen izlenme sayısı ortalama her sosyal medya kullanıcısının anormal bulduğu rakamlardı. Tüm Twitter'ın Türkiye'deki toplam kullanıcı sayısı 2022 yılında 18 milyon olarak açıklanırken videonun 110 milyonun üzerinde izlenmesi 8’li koalisyonun seçim hezimeti sonrası sahte hesapları gündeme getirdi. Bilindiği üzere, CHP Genel Merkezi'nin 13'üncü katında bulunan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı'nda sosyal medyadaki CHP'li trol ağını yöneten Onursal Adıgüzel’in tarihi hezimet sonrası istifaya zorlanmasının ardından CHP hesaplarının da etkileşimi ve takipçi sayıları gözle görülür derecede azalmaya başladı İşte kırk bine yakın, görev tanımları yapılmış trol teşkilatı ve binlerce bot (sahte) hesap ve CHP içindeki trol ağı operasyonunun detayları...

Chp’nin yalan merkezi! İşte isim isim trol ağı: Twitter’da seçmeni böyle kandırdılar
Ekleme: 1.06.2023 - 12:45 Güncelleme: 1.06.2023 - 13:16 / Editör: Ozge Selin
Chp’nin yalan merkezi! İşte isim isim trol ağı: Twitter’da seçmeni böyle kandırdılar
CHP Genel Merkezi seçim süreci boyunca sahte hesaplar üzerinden izlenme yarışına girdi. Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' videosunun izlenme sayısı 110 milyonu geçti. Twitter'ın Türkiye'deki toplam kullanıcı sayısı 2022 yılında 18 milyon olarak açıklanırken videonun 110 milyonun üzerinde izlenmesi sahte hesapları gündeme getirdi. CHP'nin, seçimleri manipüle etmek, trolleri yönetmek üzere kurduğu Cambridge Analytica benzeri şirket için Ankara'daki Mekik Plaza'nın 4. katı kapattığı öğrenildi.

CHP, SEÇİM SÜRECİ BOYUNCA SAHTE HESAPLAR ÜZERİNDEN SOSYAL MEDYA MÜHENDİSLİĞİNE SOYUNDU

Başta ABD olmak üzere birçok ülkede denenip, demokrasileri adeta tehdit eden 'dijital faşizm' ve sosyal medya mühendisliği seçmenin iradesini dizayn etme çalışması Türkiye'de de CHP tarafından uygulanıyor. Kılıçdaroğlu'nun 19 Nisan'da yaptığı 'Alevi' başlıklı paylaşım çok hızlı bir şekilde olağan dışı etkileşim aldı. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı bot ve trollerin desteği ile bir hafta boyunca gündemde kaldı ve gerçek dışı beğeni ve görüntülenme ile öne çıkarılmaya çalışıldı.

Chp’nin yalan merkezi! İşte isim isim trol ağı: Twitter’da seçmeni böyle kandırdılar

İncelemede tweet'i beğenen hesapların açılış tarihleri, takipçi sayıları, kullanıcı adları, profil resimleri, beğeni miktarları ve beğendikleri figürler analiz edildi.

Tweet'i beğenen hesapların açılış tarihleri incelendiğinde hesapların

• %70'inin 2020 ve sonrasında'
• %20'sinin ise 2023 yılında' açıldığını gözlemlendi.
• 2020 yılından önce açılan hesapların miktarının ise sadece %30 olduğu görüldü

Kılıçdaroğlu'nun bot network'leri üzerine yapılan incelemede dikkat çeken diğer bir nokta ise yetişkin içerikli paylaşımları beğenen hesaplar oldu. 20.000'i aşkın hesabın yetişkin içeriklerini beğendiği gözlemlendi.

Chp’nin yalan merkezi! İşte isim isim trol ağı: Twitter’da seçmeni böyle kandırdılar

Yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun tweetini beğenen;

• 310.548 hesabın takipçi sayısının 10'dan az olduğu
• 165.935 hesabın profil resminin yumurta olduğu tespit edildi.

Chp’nin yalan merkezi! İşte isim isim trol ağı: Twitter’da seçmeni böyle kandırdılar

Yine aynı analizde Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımlarını destekleyen etkileşim sağlayan

• 149.672 hesabın otomatik kullanıcı adı aldığı ve
• 77.159 hesabın otomatik beğeni yaptığı tespit edildi.
Yani bunlar bir program aracılığı yönetilen sahte bot hesaplar.

Tüm bu analizler sonucunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı paylaşıma gelen

• 516.319 beğeninin 426.824'ünün bot beğeni olduğu ve
• Geri kalan 89.495 beğeninin ise organik olduğu görülmektedir.
• 27 Nisan 2023'te 513.2 bin beğeni olan paylaşımın bugün 498 bine düşmüştür çünkü bot hesaplar askıya alınmaya başlandı.

Chp’nin yalan merkezi! İşte isim isim trol ağı: Twitter’da seçmeni böyle kandırdılar

HEZİMETİN FATURASI ONURSAL ADIGÜZEL'E KESİLDİ! KILIÇDAROĞLU'NUN TALİMATIYLA GÖREVDEN ALINDI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, başarısızlığının sebebini en yakınındaki isimlerden birine kesti. CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in tarihi hezimet sonrası istifaya zorlanmasının ardından CHP hesaplarının etkileşimi ve takipçi sayıları gözle görülür derecede azalmaya başladığı görüldü.

Chp’nin yalan merkezi! İşte isim isim trol ağı: Twitter’da seçmeni böyle kandırdılar

CHP'DE TROL AĞINI YÖNETEN İSİMDİ

Seçimlerin ardından görevinden istifa ettirilen Onursal Adıgüzel, CHP Genel Merkezi'nin 13'üncü katında bulunan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı'nda sosyal medyadaki CHP'li trol ağını yönetiyordu. Sosyal medyadaki yalan, manipülasyon, iftira, provokasyonların organize edildiği bu yapılanmanın başında da Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel bulunuyordu. Onursal Adıgüzel'in troll yapılanmasındaki görevleri arasında 'Kılcal Damar Sistemi' dikkat çekiyordu. 'Kılcal Damar Sistemi' CHP üyelerinden oluşan ve gönüllülük esasıyla katılanlardan kurulan bir troll ordusu olarak tanımlanıyor. Adıgüzel'in başında olduğu bu sistemdeki troll ordusu, Telegram üzerinden kurulan gruplarla koordine oluyordu.

CHP'NİN TROLL AĞI DEŞİFRE OLDU! 6 AĞ ÜZERİNDEN 40 MİLYON KİŞİYE ALGI OPERASYONU

Seçim sürecinde dezenformasyonun merkez üssü haline gelen CHP'nin troll ağı tüm detaylarıyla ortaya çıktı. 6 ana ağa bağlı ve geniş takipçi kitlelerine sahip hesaplar üzerinden yapılan paylaşımlar, toplamda 40 milyon kişiye ulaşıyor.

CHP'ye doğrudan bağlı olduğu iddia edilen 6 ağ, hem partinin propagandasını yapıyor hem de dezenformasyon üreterek vatandaşları algı operasyonuna düşürüyor. Hesap yöneticileri arasında çok sayıda FETÖ firarisi ve FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen şüpheli şahıslar yer alıyor.

Chp’nin yalan merkezi! İşte isim isim trol ağı: Twitter’da seçmeni böyle kandırdılar

1. AĞ: Bu grupta toplam takipçi sayısı 10 milyonu aşan 47 hesap bulunuyor. Ağın hedef kitlesi Kürt halkı ve HDP seçmeni olarak dikkat çekiyor. Ağın sorumlusu Ubeyt B.'nin terör örgütü PKK propagandası yapmaktan çeşitli davaları bulunuyor.

2. AĞ: Toplam takipçi sayısı 1 milyonu aşan 5 hesap yer alıyor. Furkan G. tarafından yönetilen ve sık sık adını değiştiren bu ağdaki hesaplar, özellikle koronavirüs ve deprem sürecinde üretilen dezenformasyon içerikli paylaşımların ana kaynağı olarak belirlendi.

3. AĞ: Toplam takipçi sayısı 7 milyonu aşan 19 hesap yer alıyor. Alican B. ve akrabaları tarafından yönetilen bu troll grubu, milliyetçi ve ulusalcı kitleye CHP politikalarını empoze etmek için çalışmalar yürütüyor.

4. AĞ: Bu gruptaki trol ordusu sanatseverlere hitap ediyor. Grupta yer alan hesaplardan film replikleri gibi kültürel paylaşımlar yapılıyor. Vatandaşları yönlendirici manipülatif paylaşımlara yer veren 19 hesabın toplam takipçi sayısı ise 4 milyonu aşıyor. Ağın kontrolü avukat Çağdaş Ç. tarafından sağlanıyor.

5. AĞ: Bu grupta, toplam takipçi sayısı 8 milyonu aşan 21 hesap bulunuyor. İBB iştirakçilerinden bir şirketin çalışanı olan Uğur A.'nın denetimindeki hesaplar, özellikle AK Partili siyasilerin paylaşımlarının altına 'çökme' olarak tanımlanan yorumlar yazıyor. Bu yorumlarda geçim sıkıntısı gibi konular özellikle seçilerek kullanıcılar kışkırtılıyor.

6. AĞ: Toplam 8 milyonu aşkın takipçiye sahip 18 hesaptan oluşuyor. Bu ağı Fatih K. ve Ayşe A. yönetiyor. Ağ içerisinde siyaset tarihinden paylaşımlara ağırlık verilirken, ülke gündemini meşgul eden hassas dönemlerde ise iktidarı yıpratacak dezenformasyon üretimi sağlanıyor. Bu ağda kadına şiddet ve göçmen karşıtlığı gibi konular vatandaşlara korku aracı olarak sunuluyor.
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