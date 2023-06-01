Chp’nin yalan merkezi! İşte isim isim trol ağı: Twitter’da seçmeni böyle kandırdılar

CHP Genel Merkezi seçim süreci boyunca sahte hesaplar üzerinden izlenme yarışına girdi. Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' videosunun izlenme sayısı 110 milyonu geçti. Twitter'ın Türkiye'deki toplam kullanıcı sayısı 2022 yılında 18 milyon olarak açıklanırken videonun 110 milyonun üzerinde izlenmesi sahte hesapları gündeme getirdi. CHP'nin, seçimleri manipüle etmek, trolleri yönetmek üzere kurduğu Cambridge Analytica benzeri şirket için Ankara'daki Mekik Plaza'nın 4. katı kapattığı öğrenildi.Başta ABD olmak üzere birçok ülkede denenip, demokrasileri adeta tehdit eden 'dijital faşizm' ve sosyal medya mühendisliği seçmenin iradesini dizayn etme çalışması Türkiye'de de CHP tarafından uygulanıyor. Kılıçdaroğlu'nun 19 Nisan'da yaptığı 'Alevi' başlıklı paylaşım çok hızlı bir şekilde olağan dışı etkileşim aldı. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı bot ve trollerin desteği ile bir hafta boyunca gündemde kaldı ve gerçek dışı beğeni ve görüntülenme ile öne çıkarılmaya çalışıldı.İncelemede tweet'i beğenen hesapların açılış tarihleri, takipçi sayıları, kullanıcı adları, profil resimleri, beğeni miktarları ve beğendikleri figürler analiz edildi.Tweet'i beğenen hesapların açılış tarihleri incelendiğinde hesaplarınKılıçdaroğlu'nun bot network'leri üzerine yapılan incelemede dikkat çeken diğer bir nokta ise yetişkin içerikli paylaşımları beğenen hesaplar oldu. 20.000'i aşkın hesabın yetişkin içeriklerini beğendiği gözlemlendi.Yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun tweetini beğenen;Yine aynı analizde Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımlarını destekleyen etkileşim sağlayanTüm bu analizler sonucunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı paylaşıma gelenCHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, başarısızlığının sebebini en yakınındaki isimlerden birine kesti. CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in tarihi hezimet sonrası istifaya zorlanmasının ardından CHP hesaplarının etkileşimi ve takipçi sayıları gözle görülür derecede azalmaya başladığı görüldü.Seçimlerin ardından görevinden istifa ettirilen Onursal Adıgüzel, CHP Genel Merkezi'nin 13'üncü katında bulunan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı'nda sosyal medyadaki CHP'li trol ağını yönetiyordu. Sosyal medyadaki yalan, manipülasyon, iftira, provokasyonların organize edildiği bu yapılanmanın başında da Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel bulunuyordu. Onursal Adıgüzel'in troll yapılanmasındaki görevleri arasında 'Kılcal Damar Sistemi' dikkat çekiyordu. 'Kılcal Damar Sistemi' CHP üyelerinden oluşan ve gönüllülük esasıyla katılanlardan kurulan bir troll ordusu olarak tanımlanıyor. Adıgüzel'in başında olduğu bu sistemdeki troll ordusu, Telegram üzerinden kurulan gruplarla koordine oluyordu.Seçim sürecinde dezenformasyonun merkez üssü haline gelen CHP'nin troll ağı tüm detaylarıyla ortaya çıktı. 6 ana ağa bağlı ve geniş takipçi kitlelerine sahip hesaplar üzerinden yapılan paylaşımlar, toplamda 40 milyon kişiye ulaşıyor.CHP'ye doğrudan bağlı olduğu iddia edilen 6 ağ, hem partinin propagandasını yapıyor hem de dezenformasyon üreterek vatandaşları algı operasyonuna düşürüyor. Hesap yöneticileri arasında çok sayıda FETÖ firarisi ve FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen şüpheli şahıslar yer alıyor.1. AĞ: Bu grupta toplam takipçi sayısı 10 milyonu aşan 47 hesap bulunuyor. Ağın hedef kitlesi Kürt halkı ve HDP seçmeni olarak dikkat çekiyor. Ağın sorumlusu Ubeyt B.'nin terör örgütü PKK propagandası yapmaktan çeşitli davaları bulunuyor.2. AĞ: Toplam takipçi sayısı 1 milyonu aşan 5 hesap yer alıyor. Furkan G. tarafından yönetilen ve sık sık adını değiştiren bu ağdaki hesaplar, özellikle koronavirüs ve deprem sürecinde üretilen dezenformasyon içerikli paylaşımların ana kaynağı olarak belirlendi.3. AĞ: Toplam takipçi sayısı 7 milyonu aşan 19 hesap yer alıyor. Alican B. ve akrabaları tarafından yönetilen bu troll grubu, milliyetçi ve ulusalcı kitleye CHP politikalarını empoze etmek için çalışmalar yürütüyor.4. AĞ: Bu gruptaki trol ordusu sanatseverlere hitap ediyor. Grupta yer alan hesaplardan film replikleri gibi kültürel paylaşımlar yapılıyor. Vatandaşları yönlendirici manipülatif paylaşımlara yer veren 19 hesabın toplam takipçi sayısı ise 4 milyonu aşıyor. Ağın kontrolü avukat Çağdaş Ç. tarafından sağlanıyor.5. AĞ: Bu grupta, toplam takipçi sayısı 8 milyonu aşan 21 hesap bulunuyor. İBB iştirakçilerinden bir şirketin çalışanı olan Uğur A.'nın denetimindeki hesaplar, özellikle AK Partili siyasilerin paylaşımlarının altına 'çökme' olarak tanımlanan yorumlar yazıyor. Bu yorumlarda geçim sıkıntısı gibi konular özellikle seçilerek kullanıcılar kışkırtılıyor.6. AĞ: Toplam 8 milyonu aşkın takipçiye sahip 18 hesaptan oluşuyor. Bu ağı Fatih K. ve Ayşe A. yönetiyor. Ağ içerisinde siyaset tarihinden paylaşımlara ağırlık verilirken, ülke gündemini meşgul eden hassas dönemlerde ise iktidarı yıpratacak dezenformasyon üretimi sağlanıyor. Bu ağda kadına şiddet ve göçmen karşıtlığı gibi konular vatandaşlara korku aracı olarak sunuluyor.