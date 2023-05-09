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Bakan Akar'dan 14 Mayıs açıklaması: Herkes bayrağına sahip çıkacak!

Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili adayı Hulusi Akar, bazı partilerin teröristlere ‘Özerklik’ sözü verdiğini belirterek, “Özerklik demek bölünmek demek. Kafalarındaki hile bu. Onlara söz verdiler. Milletimizin feraseti buna müsaade etmeyecektir. 14 Mayıs’ta herkes vatanına, milletine, bayrağına, cumhuriyetine sahip çıkacak” dedi.

Bakan Akar'dan 14 Mayıs açıklaması: Herkes bayrağına sahip çıkacak!
Ekleme: 9.05.2023 - 15:17 Güncelleme: 9.05.2023 - 15:30 / Editör: Ozge Selin
Bakan Akar'dan 14 Mayıs açıklaması: Herkes bayrağına sahip çıkacak!
AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Oto Sanatkarları Odası'nın düzenlediği etkinlikte esnaf ile buluştu, organize sanayi bölgesinde fabrikaları ziyaret ederek işçilerle bir araya geldi. Herkesin güven ve refah içinde yaşaması için çalıştıklarını belirten Bakan Akar, 'Türkiye tek, vatan tek, milletimiz tek, 85 milyon tek dolayısıyla ayrılık-gayrılık olmaksızın tek yürek, tek yumruk olarak ülkemizin büyümesi ve güçlenmesi için çalışmalarımızı sürdürdük, sürdürüyoruz. İnşallah bunu başaracağız' ifadelerini kullandı.

'BAZILARI İÇİMİZE FİTNE FESAT SOKMAYA ÇALIŞIYOR'

Mehmetçiğin terörle mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü kaydeden Akar, 'Mehmetçik teröristlerin peşinde. Irak'ın kuzeyindeki teröristlerin kullandığı kampalar başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin kurmaya çalıştığı koridor parçalandı, teröristler kazdıkları çukurlara gömüldü gömülmeye devam ediyor. Bizim tek hedefimiz teröristler. Bizim kimsenin etnik, dini, mezhebi kimliğiyle problemimiz yok. 85 milyon birinci sınıf Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Ayrılık- gayrılık yok. Bazıları içimize fitne fesat sokmaya çalışıyorlar. Hiçbir geçerliliği yok. Terör örgütü PKK hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değil. Türkler ve Kürtler kardeştir, 85 milyon bir ve beraberiz. Hiçbir zaman ayrılmayacağız' diye konuştu.

Terör elebaşlarının 14 Mayıs'taki seçimlerden 'medet umduğunu' kaydeden Akar, 'Buna bu milletin feraseti fırsat vermeyecek çünkü mesele beka meselesi, büyüyen ve güçlü Türkiye'nin güvenlik meselesi. Bazı partiler teröristlere ne diyor? 'Teröristleri serbest bırakacağız, onlara hak vereceğiz' diyorlar. 'Özerklik' diyorlar. Özerklik demek, bölünmek demek. Kafalarındaki hile bu. Onlara söz verdiler. Milletimizin feraseti buna müsaade etmeyecektir. 14 Mayıs'ta herkes vatanına, milletine, bayrağına, cumhuriyetine sahip çıkacak' dedi.

'TERÖRİSTLER İLE AYNI KAYIĞA BİNDİLER'

Terör örgütleriyle aralarına mesafe koymayanlarla problemlerinin olduğunu söyleyen Akar, 'Teröristlerle yan yana oldular, aynı kayığa bindiler. Teröristlerle beraberler. Onlara söz verdiler. Nereden belli? Teröristler, 'Eğer dediklerimizi yapmazsanız bunun hesabını seçimden sonra sorarız' diyor. Demek ki söz vermişler. Bunları hatırlatıyorlar. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmamak, terörle mücadeledeki kazanımlarımızı kaybetmemek lazım' diye konuştu...
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