Kırklareli'de coşkulu kalabalık! Başkan Erdoğan: CHP'ye, PKK'ya, İP'e vatanımızı böldürtmeyeceğiz

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine günler kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan mitinglerine hız kesmeden devam ediyor. Başkan Erdoğan bugünkü turuna Kırklareli'de devam etti. Başkan Erdoğan burada coşkulu bir kalabalığa hitap etti.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Trakya'daki uç beyimiz, sarsılmaz kalemiz Kırklareli'yi hasretle selamlıyorum. Kırklareli'yi gerçekten çok özlemişim. Kırklarelili kardeşlerimi de özlemiştik. Bizleri sağlıkla, afiyetle buluşturan rabbime hamdolsun. Bizi bugün bağrınıza bastınız. Bizi yanlız olmadığımızı hissettirdiniz. Aşkınızla bize cesaret verdiniz. Dayanışmanız, muhabbetiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Kırklareli bizlerle olduğu müddetçe Allah'ın izniyle bu ülkenin sırtı yere gelmez.Benim Kırklarelili kardeşlerim iradelerine böyle sahip çıktığı sürece, dergi kapaklarından millete parmak sallayanların tehditleri sökmez. Sizler kardeşliğinize böyle sarıldığınız müddetçe bizi kimse bölemez, ayıramaz biz bu CHP'ye, PKK'ya, İP'e bunlara ülkemizi, vatanımızı böldürtmeyeceğiz. Nice badirenin, nice engelin üstesinden biz zaten böylece geldik. Bunlara fırsat vermedik. Nice saldırıyı, nice ihaneti işte böyle savuşturduk. İnşallah 14 Mayıs'ta da yine aynısını başaracağız. Buna hazır mıyız? Birliğimize, beraberliğimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Bizi alevi, sünni, Türk, Kürt, Roman diyerek ayırmak isteyenlere, bizi hayat tarzı korkuları üzerinden bölmeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz. Roman kardeşlerime ayrımcılık yapmak isteyenlere de asla fırsat vermeyeceğiz.Buradan, çocukluk yıllarımı beraber geçirdiğim tüm Roman kardeşlerimi selamlıyorum. 85 milyonun tamamı arasındaki komşuluk hukukunun, kardeşlik hakkının, vatandaşlık bağlarının zedelenmesine rıza göstermeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle birlikte omuz omuza inşa edeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını sizlerle beraber aralayacağız. Ne diyorlar? Öcalan'ın cezaevinin kapısını kıracaklarmış. Ne diyorlar? Selo'yu cezaevinden çıkaracaklarmış. Bu Selo ne yaptı? Diyarbakır'da bizim 51 Kürt kardeşimizi bunlar öldürdüler. Bunun için şu anda cezaevinde Edirne'de. Biraz sonra Edirne'ye gidiyorum oradan da sesleneceğim. Bunun için 14 Mayıs çok önemli. Pazar günü sandıklara gidecek ve inşallah oyumuzu kullanacağız. Bundan önce hep beraber çok daha önemli bir şey yapacağız. Buraya gelmeyen eşinize, dostunuza, akrabanıza mutlaka ulaşacaksınız. Size Cumhurbaşkanımızın selamı var diyecek, halini hatırını sorcak 14 Mayıs'ın önemini anlatacaksınız.Biliyorsunuz, Kırklareli'nin benim siyasi hayatımda farklı bir yeri var. Okuduğumuz bir şiir yüzünden haksız bir şekilde cezalandırıldığımda Kırklareli bizi Pınarhisar'da misafir etti. Biz o günleri gazete manşetlerinden bizlere siyasi ömür biçildiği o kara günleri hiçbir zaman unutmadık. Milletimizin bize karşı yapılan adaletsizliğe karşı gösterdiği vicdanlı duruşu hiçbir zaman unutmadık. Yüzbinlerin bizleri Pınarhisar Cezaevi'ne yolcu ederken o döktüğü gözyaşını hiçbir zaman unutmadık. Kırklareli ile birlikte tüm Türkiye'nin bize nasıl sahip çıktığını, bize nasıl umut bağladığını hiçbir zaman unutmadık. Pınarhisar'da haksız yere tutulduğumuz o günleri tevekkülle, istişare ile geçen bir okul olarak gördük. Pınarhisar'ı bir zindan olarak değil Medrese-i yusufiye olarak kabul ettik.Darbecilerin milletimiz ile bağlarımızı koparmak için bizi attıkları o zindan Allah'ın takdiri ile yeni bir dönemin başlangıcı, yeni bir yolculuğun ilk adımı oldu. Partimizin ufkunu burada çizdik. Türkiye'ye dair hayallerimizi Pınarhisar'da somutlaştırdık. Gelecek vizyonumuzu burada şekillendirdik. Rabbimizin yardımı, milletimizin desteği ile 3 Kasım 2002 seçimlerinde Anadolu ihtilalini gerçekleştirdik. Ülkemizi 21 yılda tarihinin en büyük yatırımları ile buluşturduk. 81 vilayetimizin her birini eserlerimizle, projelerimizle nakış nakış dokuduk. Milletimizin ayağına vurulan vesayet zincirlerini, kriz, kaos, darbe ve siyasi istikrarsızlık prangalarını tek tek parçaladık. Türkiye'yi sağlıktan ulaşıma, enerjiden eğitime, savunmadan turizme kadar her alanda başarıdan başarıya koşturduk.Bürokratik vesayetin takoz koyduğu, muhalefetin engel çıkardığı, marjinal örgütlerin sabote ettiği projelerimizi burada saymaya kalksak bitiremeyiz. Biz bu takoz siyasetine ve sabotaj siyasetine teslim olmadık. Bunlara rağmen ülkemiz ve milletimiz için en hayırlısı ne ise onu yaptık.Aziz milletimize, hizmetkar olmak için daha fazla ter dökeceğiz.Bunların her seçim öncesi açtığı bir vaad bohçası var. Çiftçiye bedava traktör dediler. Suyu, elektirği ulaşımı ücretsiz yapacağız dediler. Oldu mu? Bunlar ne suyu ucuz, ne otobüsleri bedeva yapmadılar. Akıllarına gelen her şeyi söylerler. Hele Bay Bay Kemal. Yalanda ondan iyisi yok. O eski Türkiye'nin siyasetçi modelidir. Biz 2002de bu anlayışa son verdik. Seçim meydanında ne diyorsak onu hayata geçiririz. EYT'yi karşıladık. Cek, cak demedik. Milletimizin 60 yıllık hayali olan Togg'u yollara uğurladık. Bay Bay Kemal'in böyle gaz yok dediği Karadeniz Gazı'nı evlere gönderdik. Biz ne dersek yaparız. 1 sene boyunca da mutfak ve ısınma için kullanılacak 25 metreküplük kısmı faturalardan düşeceğiz. Kırklareli'nde söylediklerimizi Ankara'ya dönünce unutanlardan değiliz.Bay Bay Kemal gibi, Londra'daki tefecilerden para dilenmeyeceğiz. Bay Bay Kemakş gibi ülke ekonomimizi tekrar IMF'ye teslim etmeyeceğiz.2013'te IMF'ye borcumuzu bitirdik. 2013'ten sonra bir kuruş almadık. Bunlar otel lobilerinde IMF ile görüştüler. Bizim IMF'ye borçlanma tavsiyesi yaptılar. Bizim böyle bir şeye ihtiyacımız yok dedik. Bay Bay Kemal, sen Londra'daki tefecilere git. Avcunu yalayacaksın avcunu. Sen seçim kazanamayacaksın. Sen ciddi manada zavallısın. Sana ne söylediler de aldandın. Bölücüler ve FETÖ'cülerle gizli gizli buluşup sözler vermeyeceğiz. Kimseye el açmadan toplumumuzun refahını artıracağız.Bunca altyapıyı, üstyapıyı biz Londra tefecilerinden aldığımız parayla mı yaptık? Yanı başınızda, Şu Çanakkale Köprüsü'nü biz tefeci parasıyla mı yaptık. Millete hizmet aşk işidir. Derdi olmayandan ne bu ülkeye, ne bu millete ne Kırklareli'ne hayır gelir. Kumar mı noter mi olduğuna daha karar veremeyen masadan sizlere hayır gelir mi? Her sabah cumhurbaşkanı yardımcısı sayısının artırıldığı bir yapı sizlere hizmet edebilir mi? Sabah akşam kavga eden bir koalisyon gençlerimizin sorunlarını çözebilir mi?