Demirtaş'ın paylaşımıyla Faik Öztrak'tan yeni Erzurum provokasyonu: Seneler önceki fotoğrafı yeniymiş gibi gösterip algıya soyundu

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu dün Erzurum'da korsan miting yaptı.Belirlenen alanın dışında çıkarak izinsiz miting yapan İmamoğlu, bu provokasyon üzerinden de acitasyona soyundu.Dün yaşanan provokasyonla ilgili bir skandal da bugün yaşandı.CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.Öztrak burada yaptığı açıklamada İmamoğlu'nun Erzurum'daki korsan mitingine ilişkin yalan bilgiler ortaya atarak algı operasyonuna soyundu.Öztrak konuşması sırasında dünkü kaçak mitingde çekildiğini öne sürdüğü bir fotoğrafı göstererek eli taşlı şahıslara polislerin müdahale etmediğini savundu.Ancak Öztrak'ın İmamoğlu'nun kaçak Erzurum mitinginde çekildiğini öne sürdüğü kare aslında 2015 yılında HDP'nin mitingine ait.Öte yandan PKK sempatizanlarının elinde taş tuttuğu anları terörden tutuklu HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş da paylaşmıştı.Demirtaş yaptığı paylaşımda ise, 'Bu gün Erzurum mitingimiz öncesi, yoruma gerek yok.' ifadelerini kullanmıştı.