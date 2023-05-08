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Başkan Erdoğan: İnşallah onların bu kâbuslarını hiç bitirmeyeceğiz...

Başkan Erdoğan: Atatürk Havalimanı, geçtiğimiz asrın başında ülkemizin havacılık alanındaki teknoloji hamlesinin başladığı ve henüz kök salmadan tek parti CHP’si tarafından bitirildiği yerdi.

Başkan Erdoğan: İnşallah onların bu kâbuslarını hiç bitirmeyeceğiz...
Ekleme: 8.05.2023 - 09:46 Güncelleme: 8.05.2023 - 10:16 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan: İnşallah onların bu kâbuslarını hiç bitirmeyeceğiz...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'14 Mayıs'a giden yolda en büyük kucaklaşmamızı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirmemiz elbette tesadüf değildi. Dün İstanbul bir başka güzel, bir başka muhteşemdi.

''TÜRKİYE BİZE EMANET' DEDİK'

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde şehrimizin 39 ilçesinden 1,7 milyonu aşkın hemşehrimizle 'TÜRKİYE BİZE EMANET' dedik. Ahdimizi yeniledik, sevdamızı tazeledik, aşkımızı perçinledik, muhabbetimizi ve dayanışmamızı daha da güçlendirdik. Atatürk Havalimanı, geçtiğimiz asrın başında ülkemizin havacılık alanındaki teknoloji hamlesinin başladığı ve henüz kök salmadan tek parti CHP'si tarafından bitirildiği yerdi. Atatürk Havalimanı, merhum Vecihi Hürkuş'un hayallerinin toprağa gömüldüğü yerdi.

TEKNOFEST GENÇLİĞİ HEDEF ALINIYOR'

Vecihi Bey'e yapılanların bir benzerinin şimdi de savunma sanayii şirketlerimize yapıldığını görüyoruz. Aynı sinsi yöntemlerle dünyanın bir numaralı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in önü daha fazla büyümeden, daha fazla serpilmeden kesilmek isteniyor. Tabii asıl; okuyan, araştıran, sorgulayan, bilime ve teknolojiye meraklı, ülkesine ve milletine sevdalı TEKNOFEST gençliği hedef alınıyor.

'İNŞALLAH ONLARIN BU KâBUSLARINI HİÇ BİTİRMEYECEĞİZ'

Atatürk Havalimanı'nın bir diğer özelliği de birileri tankların arasından kaçarken bizim İstanbullularla birlikte 15 Temmuz destanını yazdığımız yer olmasıdır. Millî iradenin şahlanışı olan 15 Temmuz kıyamından rahatsızlık duyanlar buralardan her geçtiklerinde aynı hezimeti, aynı hayal kırıklığını tekrar yaşıyorlar. İnşallah onların bu kâbuslarını hiç bitirmeyeceğiz.

Şimdiye kadar nasıl sadece milletimizle yol yürüdüysek bugün de yarın da aziz milletimizle birlikte yol arkadaşlığı yapmayı sürdüreceğiz. Dün sevgileriyle, coşkularıyla, kadirşinaslıklarıyla, azimleri ve idareleriyle meydanı dolduran, içeri giremeyip dönmek zorunda kalan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum.'
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