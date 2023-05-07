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Süleyman Soylu, İstanbul’da Malatyalılarla buluştu

Malatya İş İnsanları Derneği'nin düzenlendiği Malatyalılar Buluşması’na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, samimi açıklamalarda bulundu. Soylu, "7 yıla yakın İçişleri Bakanlığı görevi yapıyorum. Hayatımda 1 gün bakanlığın konforunu yaşamış değilim" dedi.

Ekleme: 7.05.2023 - 14:13 Güncelleme: 7.05.2023 - 14:15 / Editör: Ozge Selin
Süleyman Soylu, İstanbul’da Malatyalılarla buluştu
Seçim sonuçları ikinci tura kalmazsa 1 hafta sonra açıklanacak…

Pazar günü milyonlarca kişi, sandık başına gidecek ve ülkenin kaderini kendi elleriyle belirleyecek. İstanbul hem Cumhur İttifakı hem de diğer partiler için çok önemli…

İstanbul'u karış karış gezdi

Bunun için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bunca yıl birlikte yol yürüdüğü isimleri megakentten milletvekili adayı olarak gösterdi.

Bu isimlerden biri olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgesini karış karış gezip, seçmenle bir araya geliyor. Onlara 21 yıllık iktidar tarafından yapılanları anlatıyor, yeni hedefler için destek istiyor.

Dikkat çeken ziyaretlerden biri de bugün Şişli’de oldu.

Malatya İş İnsanları Derneği'nin düzenlendiği Malatyalılar Buluşması’na katılan Soylu, bu anları sosyal medya hesabından da paylaşarak samimi sohbetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Bu seçim, geleceğin seçimidir"

“Bu seçim, sadece 780 bin kilometrekarenin seçimi değildir. Bu seçim, geleceğin seçimidir. Osmanlının, Selçuklunun, Eyüp Sultan Hazretleri'nin, Mevlana'nın, Hacı Bektâş-ı Velî'nin... Bize bırakılan bütün medeniyetin seçimidir...” notunu düşen Soylu, MİAD’lı iş adamlarına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamını da iletti.

Süleyman Soylu, İstanbul’da Malatyalılarla buluştu

"Bilim adamları, 'biz 7 faya kadar çalışmadık' diyor"

Depremin vurduğu illerden olan Malatya’da binlerce binanın yıkıldığını dile getiren Bakan Soylu, şunları söyledi:

Bilim adamları, ‘biz 3 faya kadar çalıştık ama 7 faya kadar çalışmadık’ diyor. Başka bir ifadeyi ortaya koymak isterim. Bu 11 il, aynı zamanda kendisine ait hassasiyetleri olan vilayetlerdir. Hatay, bizim medeniyetler bahçemizdir. Kahramanmaraş’ımız 7 güzel insanımızın şehridir. Adıyaman, barışın ve huzurun şehridir. Malatya’mız, Doğu’nun baş şehridir. Her bir ilimizin kendine göre hassasiyetleri vardır. Her birinin kendine ait medeniyet mirası vardır.

"Hayatımda 1 gün bakanlığın konforunu yaşamış değilim"

“7 yıla yakın İçişleri Bakanlığı görevi yapıyorum. Hayatımda 1 gün bakanlığın konforunu yaşamış değilim” diyen Bakan Soylu, şöyle devam etti:

Bir tek gün, yaşamadım, yaşadıysam haram olsun. Bunu çok net ve açık söylüyorum. Çünkü bizim derdimiz şudur: Biz lider olduk hem de dünyanın sıkıntıya düştüğü anda lider olduk. Bu tip liderler ülkelerine yüz yılda bir gelir.

Süleyman Soylu, İstanbul’da Malatyalılarla buluştu
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