Kirli pazarlığın tüm detayları tek tek ortaya çıktı! HDK Kurulu’nda kararlaştırıldı: Dikkat çeken ‘özerklik’ detayı

HDP/PKK, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararını 29 Ocak'ta yapılan Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Genel Kurulu'nun basına kapalı oturumunda aldı.HDK'nın 4 maddede özetlenebilecek kararları arasında HDP kontenjanından bakanlık talebi de var. HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 28 Nisan'da Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini resmen ilan etti. Mart ayı boyunca da PKK elebaşları ardı ardına desteklerini açıkladılar. Bundan önce de Selahattin Demirtaş'ın 'Yürü Bay Kemal' paylaşımı akıllarda.Aydınlık'ın haberine göre HDK'nın 12. Genel Kurulu'nda şu 4 karar alındı:HDP kontenjanından 1 veya 2 kişi bakan yapılacak. Tepki çekmemek için bu isimler daha az bilinen HDP'liler arasından seçilecek.Selahattin Demirtaş, Gülten Kışanak, Figen Yüksekdağ, Leyla Güven gibi isimler yeniden yargılanacak ve serbest kalmaları sağlanacak.Türkiye'de güçlü olunan bölgelerde özerklik ilan edilecek. Suriye'nin kuzeyinde federasyon, Doğu ve Güneydoğu illerinde özyönetim, İstanbul'da da Esenyurt, Kanarya ve Esentepe'de kanton ilan edilecek.Aday olursa Kemal Kılıçdaroğlu desteklenecek. Kılıçdaroğlu aday olmazsa, bu karar ilgili adaya göre gözden geçirilecekHDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklamasından önce bakanlık ve diğer maddeler konusunda pazarlık yapıldığı anlaşılıyor. Selahattin Demirtaş, 21 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı yaptığı paylaşımda, 'Yürü Emek ve Özgürlük İttifakı! Yürü Sosyalist Güç Birliği! Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal! Yan yana yürüyün. Birleştirin, barıştırın ve yeniden inşa edelim, yıkılan bu ülkeyi. Başka çaremiz yok, başaracağız' ifadelerini kullandı.Mart ve Nisan ayı boyunca PKK elebaşları Murat Karayılan, Sabri Ok, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Remzi Kartal Türk Ordusu'nun teröre karşı operasyonlarını hedef aldı Millet İttifakı'na destek açıklamalarında bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 20 Mart'ta HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüştü. HDP'liler 22 Mart'ta cumhurbaşkanlığı için aday çıkarmayacaklarını ilan etti. PKK'nın üst düzey yapılanması KCK Eş Başkanı Bese Hozat, 28 Mart'ta seçim sürecinde eylemsizlik kararı aldıklarını, seçim sonrasında duruma göre yeni bir değerlendirme yapacaklarını açıkladı. Eş Başkan Sancar, 28 Nisan'da Kılıçdaroğlu'na HDP desteğini resmen açıkladı.HDP'nin 27 Eylül 2021'de açıkladığı seçimlere ilişkin tutum belgesi ile Altılı Masa'nın 30 Ocak 2023'te ilan ettiği Ortak Mutabakat Metni örtüşüyor. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da bu gerçeği 'Ortak bir metnimiz var, bu belgenin birçok noktası HDP'nin tutum belgesiyle örtüşüyor.' sözleriyle doğrulamıştı.Mutabakat metninde HDP'nin önemli talepleri Altılı Masa'nın kaleminden ifade edildi. Altılı Masa, 'Terörle mücadelede, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası örgütler bünyesinde kabul edilen belgeleri ve alınan kararları dikkate alan bir yaklaşım sergileyeceğiz' taahhüdünde bulundu.FETÖ ve PKK ilişkileri nedeniyle kamu görevinden el çektirilenler için yapılan düzenlemeler hakkında da , 'Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinden kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz' cümlesi yer aldı. Millet İttifakı'nın vaatleri arasında, İçişleri Bakanlığının teröre destek veren ya da yolsuzluk yapan belediyelerde görevden uzaklaştırma ve kayyum atama yetkisini kaldırmak da var. Ortak mutabakat metninde 'Merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki aşırı vesayetine son vereceğiz' vurgusuyla merkezi-yerel yönetim ayrımı yapıldı.