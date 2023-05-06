CHP miting alanını dolduramadı: CHP yandaşı şarkıcı Mustafa Sandal AK Parti'nin miting fotoğraflarıyla kendisini avuttu

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe'de ortaklarıyla birlikte bir miting düzenledi. Parti liderlerinin, İmamoğlu ve Yavaş'ın da konuşma yapacağı alan seçmenler tarafından doldurulamadı. Muhalefete verdiği destekle tanınan şarkıcı Mustafa Sandal, geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği İstanbul Mitingini, bugünkü Kemal Kılıçdaroğlu’nun mitingi sanarak paylaştı. Sandal'ın "İstanbul'umuz da kırmızı beyaz" paylaşımı sosyal medyada alay konusu oldu.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Yedili Masa cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterdi. Yedili Masa seçim çalışmaları doğrultusunda bugün İstanbul Maltepe'de bir miting düzenledi.CHP’nin Bursa, İzmir, Yalova ve Kocaeli’nden otobüs kaldırdığı ve Yedili Masa'nın da yer aldığı Maltepe mitingine yeterli katılım sağlanamadı. Parti liderlerinin, İmamoğlu ve Yavaş'ın da konuşma yapacağı alan seçmenler tarafından doldurulamadı.Muhalefete verdiği destekle tanınan şarkıcı Mustafa Sandal, 2014 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği İstanbul mitingini, bugünkü Kemal Kılıçdaroğlu’nun mitingi sanarak paylaştı.Sandal'ın "İstanbul'umuz da kırmızı beyaz" paylaşımı sosyal medyada alay konusu oldu.Fotoğrafın, 23 Mart 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti tarafından Yenikapı Meydanı'nda düzenlenen İstanbul mitinginde yaptığı konuşma esnasında Kayhan Özer tarafından çekildi ve Anadolu Ajansı tarafından servis edildi.