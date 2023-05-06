  • USD: 19,47 - 19,51
  • EURO: 21,47 - 21,51
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan'a sevgi seli! Bu görüntüler mitingden değil Erzurum şehir girişinden

14 Mayıs Genel Seçimleri öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Doğu Anadolu'nun önemli illerinden Erzurum'a geldi. Başkan Erdoğan'ın Erzurum şehir merkezine girişinde ise vatandaşlar sevgi seli oluşturdu. Erzurum şehir girişi Erdoğan coşkusuyla adeta miting alanına döndü.

Başkan Erdoğan'a sevgi seli! Bu görüntüler mitingden değil Erzurum şehir girişinden
Ekleme: 6.05.2023 - 02:11 Güncelleme: 6.05.2023 - 02:20 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'a sevgi seli! Bu görüntüler mitingden değil Erzurum şehir girişinden
Erzurum şehir merkezi girişi adeta bir miting alanını aratmadı.

Erdoğan kendisine yönelik büyük sevgiye karşılık verdi ve Erzurumluları selamlayarak vatandaşlara sesleneceği alana geçti.

Başkan Erdoğan'a sevgi seli! Bu görüntüler mitingden değil Erzurum şehir girişinden

ERZURUM BAŞKAN ERDOĞAN'I BAĞRINA BASTI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan daha sonra partisinin Erzurum mitinginde vatandaşlara seslendi.

Erzurum miting alanında coşkulu kalabalığa seslenen Başkan Erdoğan, '14 Mayıs öyle bir zafer olacak ki Kandil'deki terör baronları dışında kimse kaybetmeyecek. Pensilvanya'daki hainler dışında kimse üzülmeyecek.' dedi.

Başkan Erdoğan'a sevgi seli! Bu görüntüler mitingden değil Erzurum şehir girişinden

Erdoğan, '14 Mayıs'ta siyaset mühendisleri dışında kimse başarısız olmayacak. Milleti tehdit eden yabancı dergiler dışında kimse karalar bağlamayacak.' ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'a sevgi seli! Bu görüntüler mitingden değil Erzurum şehir girişinden

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Başkan Erdoğan'a sevgi seli! Bu görüntüler mitingden değil Erzurum şehir girişinden
7'li koalisyon ortağı Ali Babacan'dan büyük skandal! FETÖ ile ittifak dile geldi: Sayın Gülen...
Osman Gökçek önemli açıklamalarda bulunuyor...
Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı: Türkiye ile hesabını kapatamayanlar, gözünü 14 Mayıs'a dikti
HDP'li Salihe Aydeniz'den 'teröristbaşına özgürlük' vaadi: Kılıçdaroğlu'na 'yanlış yaparsan hesabını sorarız' gözdağı
Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var
Avrupa'dan sonra ABD medyası da algı operasyonuna girişti: Washington Post'dan Erdoğan'ı hedef alan analiz
Haluk Bayraktar'dan Ahmet Davutoğlu'un tekelleşme iddiasına tokat gibi cevap: Takoz koymayın yeter
Başkan Erdoğan Erzurum'da vatandaşlara seslendi
Emine Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı miting sahnesinin yanında bekledi
MHP Lideri Devlet Bahçeli Yozgat'ta konuşuyor...
Kabaktepe: İstanbul mitinginde hedef 1 milyon
Başkan Erdoğan Van mitinginde açıklamalarda bulunuyor
İşte HDP'nin korkunç planı: TSK Güneydoğu'dan çekilecek! TBMM ortadan kaldırılacak!
Fondaş gazeteci Portakal haddini aştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etti
İmamoğlu'ndan fatura oyunu! Ücretsiz doğalgazı gizledi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 14 Mayıs Türkiye için bir dönüm noktasıdır
Sezgin Tanrıkulu'ndan PKK'nın kurulduğu köye ziyaret: 'Kimlere selam gönderdiği çok açık'
The Economist skandalında 2. perde: Erdoğan hazımsızlığını böyle dile getirdiler
Ekrem İmamoğlu yıllık izne ayrıldı
Araç sahiplerine çifte müjde: Hem benzinde hem motorinde indirim

Araç sahiplerine çifte müjde: Hem benzinde hem motorinde indirim

Togg'dan bir ilk: Yerli otomobile yeni özellik geliyor

Togg'dan bir ilk: Yerli otomobile yeni özellik geliyor

O illerde kuvvetli yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl olacak?

O illerde kuvvetli yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye'de sadece 4 tane var: Köyde terk edilmiş halde buldu binlerce euro harcadı

Türkiye'de sadece 4 tane var: Köyde terk edilmiş halde buldu binlerce euro harcadı

Köyde gezerken buldular: İlk defa böyle bir şey gördük!

Köyde gezerken buldular: İlk defa böyle bir şey gördük!

Fiyatını duyan bölgeye koştu: Gizli hazine ortaya çıktı sadece o günlerde kendini gösteriyor

Fiyatını duyan bölgeye koştu: Gizli hazine ortaya çıktı sadece o günlerde kendini gösteriyor