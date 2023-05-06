Başkan Erdoğan'a sevgi seli! Bu görüntüler mitingden değil Erzurum şehir girişinden

Erzurum şehir merkezi girişi adeta bir miting alanını aratmadı.Erdoğan kendisine yönelik büyük sevgiye karşılık verdi ve Erzurumluları selamlayarak vatandaşlara sesleneceği alana geçti.ERZURUM BAŞKAN ERDOĞAN'I BAĞRINA BASTI!Başkan Recep Tayyip Erdoğan daha sonra partisinin Erzurum mitinginde vatandaşlara seslendi.Erzurum miting alanında coşkulu kalabalığa seslenen Başkan Erdoğan, '14 Mayıs öyle bir zafer olacak ki Kandil'deki terör baronları dışında kimse kaybetmeyecek. Pensilvanya'daki hainler dışında kimse üzülmeyecek.' dedi.Erdoğan, '14 Mayıs'ta siyaset mühendisleri dışında kimse başarısız olmayacak. Milleti tehdit eden yabancı dergiler dışında kimse karalar bağlamayacak.' ifadelerini kullandı.