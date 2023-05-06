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Beyaz Gazete
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7'li koalisyon ortağı Ali Babacan'dan büyük skandal! FETÖ ile ittifak dile geldi: Sayın Gülen...

7'li koalisyon ortağı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP tarafından fonlanan Halk TV'de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile yaşanan FETÖ polemiğine değindi. Babacan, İnce'yi eleştirirken 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan 251 kahraman vatandaşın katili Fetullah Gülen'e 'Sayın' diye hitap etti.

7'li koalisyon ortağı Ali Babacan'dan büyük skandal! FETÖ ile ittifak dile geldi: Sayın Gülen...
Ekleme: 6.05.2023 - 02:25 Güncelleme: 6.05.2023 - 02:47 / Editör: Ozge Selin
7'li koalisyon ortağı Ali Babacan'dan büyük skandal! FETÖ ile ittifak dile geldi: Sayın Gülen...
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 'Kılıçdaroğlu FETÖ'nün yeni ortağı' sözleri ile 7'li koalisyona yeni bir tartışmaya yol açtı. İnce'nin bu sözleri koalisyonu karıştırırken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP tarafından fonlanan Halk Tv'de FETÖ iddialarıyla ilgili konuştu. Babacan konuşması sırasında teröristbaşı Fetullah Gülen'den bahsederken büyük bir skandala imza attı.

BABACAN'DAN SKANDAL SÖZLER!

Babacan, FETÖ iddialarının tamamının yalan olduğunu savunurken 'Sayın FETÖ'nün, pardon sayın İnce'nin iddiaları bugün mü aklına geliyor? Elindeki iddialar ne merak ediyorum. Sosyal medyada kendisiyle ilgili dolaşan videolar var.' dedi.

7'li koalisyon ortağı Ali Babacan'dan büyük skandal! FETÖ ile ittifak dile geldi: Sayın Gülen...

BİR KEZ DAHA 'SAYIN' DİYE HİTAP ETTİ

Babacan, Fetulahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Gülen'den bahsederken bir kez daha 'Sayın Gülen' diye hitap etti, herhangi bir düzeltme yapmadan konuşmasını sürdürdü.

7'li koalisyon ortağı Ali Babacan'dan büyük skandal! FETÖ ile ittifak dile geldi: Sayın Gülen...

KILIÇDAROĞLU FETÖ İLTİSAKLARI NEDENİYLE GÖREVDEN ALINAN KHK'LILARIN UMUDU OLDU

Sık sık cumhurbaşkanı seçildiği taktirde terör örgütü yandaşlığı nedeniyle cezaevinde bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala gibi isimleri serbest bırakacağı ifadelerini kullanan Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'ye adeta çiçek uzatıyor. Demirtaş, Kavala ve Gezi olaylarının mimarlarını serbest bırakacağını tekrar tekrar dile getiren Kılıçdaroğlu, FETÖ ilişkileri nedeniyle görevden alınan KHK'lıların da görevlerine iade edileceğini söylemekten çekinmiyor.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu Savaş Genç'in 5 Mart 2023 tarihinde sosyal medya yayınında cumhurbaşkanı yardımcılığı formülünü dillendirerek, dağılan koalisyon masasını tekrar toplama formülünü öneren kişilerden olduğu ortaya çıkmıştı.

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