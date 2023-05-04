  • USD: 19,46 - 19,50
  • EURO: 21,53 - 21,57
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu HDP ile kolkola miting yaparken Akşener PKK'nın silahlı örgüt olduğunu söyledi

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin desteğini alenen açıklamasından sonra Yedili Masa'nın ortaklarından olan İYİ Parti cephesinden terörle mücadele ile ilgili açıklamalar gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Van'da HDP flamaları eşliğinde konuşurken Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da alandakileri terör örgütü yandaşlarının sıklıkla kullandığı 'zafer' işareti ile selamlamıştı. Türkçülük Günü Programı'nda konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise PKK'nın siIahlı bir örgüt olduğuna söyledi. Akşener, "Ülkeyi bölmek isteyen bir örgüttür ve her gelen iktidarın mücadele etmesi gereken bir örgüttür" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu HDP ile kolkola miting yaparken Akşener PKK'nın silahlı örgüt olduğunu söyledi
Ekleme: 4.05.2023 - 16:20 Güncelleme: 4.05.2023 - 16:26 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu HDP ile kolkola miting yaparken Akşener PKK'nın silahlı örgüt olduğunu söyledi
14 Mayıs seçimleri öncesinde seçim yasakları ise bugün başladı.

Heyecanla beklenen seçim sürecinde Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Yedili koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ise PKK'nın yanı sıra HDP'den de destekler gelmeye devam ediyor.

Van'da HDP ile ortak miting
Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Van'daki mitingde konuştu.

Alandakiler HDP flamaları açarken, Demirtaş'a özgürlük sloganları attı. Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu alandakileri terör yandaşlarının sıklıkla kullandığı 'zafer' işareti ile selamladı.

Akşener PKK'yı silahlı örgüt ilan etti
Skandal görüntüler büyük tepki çekerken masanın ortaklarından İYİ Parti cephesinde ise PKK karşıtı açıklamalar gelmeye başladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da bir otelde düzenlenen Türkçülük Günü Programı'nda konuştu.

3 Mayıs Türkçülük Günü'nün çok büyük bir yolculuğun eseri olduğunu söyleyen Akşener, gençlerin tarihlerini bilmelerinin önemine işaret etti.

'PKK silahlı bir örgüttür'
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'PKK silahlı bir örgüttür, ülkeyi bölmek isteyen bir örgüttür ve her gelen iktidarın mücadele etmesi gereken bir örgüttür. Şimdi özellikle sizlere söylüyorum, bunu sıradanlaştıramazsınız, bunu suç olmaktan çıkaran bir dil haline getiremezsiniz.' dedi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Bakan Bozdağ The Economist'in skandal kapağına tepki gösterdi: Erdoğan'ın gidip gitmeyeceği seni neden geriyor
The Economist'in 'Erdoğan' kapağına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki: Yine aynı akıbeti yaşayacaklar
HDP'li Mithat Sancar Kılıçdaroğlu ile ağız birliği yaptı: Kayyumları kaldıracağız
CHP'li Ekrem İmamoğlu: 'Denizli vatanı böldürmez’ diye saçma sapan afişler görüyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Samsun'da muhalefete sert tepki: Bay bay Kemal'in kimlerle ne işler çevirdiğini neleri tayin ettiğini çok iyi biliyoruz
Bakan Akar: BM, Türkiye, Rusya ve Ukrayna yarın tahıl girişimi toplantısı yapacak
Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı: Şahlanış dönemi başlatacağız
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Sözde tarafsız Batı medyası yeni skandalı! The Economist'ten skandal kapak: 'Erdoğan gitmeli'
Terör propagandası yaptığı belirlenen HDP ilçe başkanı tutuklandı
Osman Nuri Kabaktepe’den Yenikapı açıklaması: Mitingi Yenikapı'da yapamamızın sebebi İBB
Kılıçdaroğlu HDP ile kolkola miting yaparken Akşener PKK'nın silahlı örgüt olduğunu söyledi
Kılıçdaroğlu'ndan Batı'ya Rusya sözü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitinginde konser veren sanatçılara tehdit yağdı: Millet İttifakı'ndan çirkin tehdit
HDP’li Mithat Sancar’dan skandal açıklama: Kayyumları kaldıracağız, zindanları boşaltacağız
Ordu'da coşkulu kalabalık! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bahçeli: Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy Kandil'e gidecek
Ekrem İmamoğlu'nun Sultanbeyli mitinginde de HDP bayrağı sallandı
Öğretmenler İzmir'de isyan etti: Soyer ve Kılıçdaroğlu'ndan hakkımızı istiyoruz
Bakan Akar: Suriye’nin kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Google'dan yeni adım: Hesap şifrelerini unutmak tarihe karışıyor

Google'dan yeni adım: Hesap şifrelerini unutmak tarihe karışıyor

Büyük yenilik! WhatsApp'ın yeni tasarımı Android telefonlara geldi

Büyük yenilik! WhatsApp'ın yeni tasarımı Android telefonlara geldi

Milyonlarca vatandaşa müjde: Çalışan da emekli maaşı alabilecek

Milyonlarca vatandaşa müjde: Çalışan da emekli maaşı alabilecek

Elon musk açıkladı! 105 kilometre uzunluğunda tünel ağı inşa edecek

Elon musk açıkladı! 105 kilometre uzunluğunda tünel ağı inşa edecek

Köyde gezerken buldular: İlk defa böyle bir şey gördük!

Köyde gezerken buldular: İlk defa böyle bir şey gördük!

Fiyatını duyan bölgeye koştu: Gizli hazine ortaya çıktı sadece o günlerde kendini gösteriyor

Fiyatını duyan bölgeye koştu: Gizli hazine ortaya çıktı sadece o günlerde kendini gösteriyor