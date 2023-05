Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Kandil'den Bay Bay Kemal'e selam geliyor...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da düzenlenen mitingde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'Muhteşem katılım burada. Sizler sevilmeyeceksiniz de kimler sevilecek. Hele hele 14 Mayıs'ta giresun sandıkları gümbüg gümbür patlatacak bunu biliyorum. Geleceğimizin teminatı sevgili gençler, değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.Giresun bugün de Kandil'in şakşakçılarına vatan topraklarını dar edecek. Sizler ne soğana ne patatese liderinizi kurban etmezsiniz. İnanıyorum ki Giresun bugün de şehitlerimizin, gazilerimizin, kahramanlarımızın emanetine sıkı sıkıya sahip çıkacak. Giresun yeni mandacıları hüsrana uğratarak emperyalistlerin heveslilerini kursağında bırakacak.Bizim Giresun'a olan sevdamız, Türkiye'ye olan sevdamız da son nefese kadar sürecek. Giresun bizimle olduğu sürece her meselenin üstesinden geliriz. bunun için 14 Mayıs çok önemli. Sadece siz oy kullanmanız yeterli değil, en az bir komşunuzu, eşinizi dostunuzu sandığa götürerek bize ve Cumhur İttifakı'na oy vermeniz lazım.Aksi halde nefes aldırmadığımız teröristler yeniden gelir bu ülkenin başına musallat olur, FETÖ'cü hainler yeniden çocuklarınızı ellerinizden alır. Zorlu bir mücadelenin ardındna ayaklarını ülkemizden kestiğimiz emperyalistler gelir bizi yeniden kendilerine bağımlı yaparlar.Bunu nasıl yaparlar? Karadeniz gazının vanasını kapatırlar, Gabar'da bulduğumuz petrole beton dökerler. Şehirlrmizi yeniden kana ve atele boğarlar.Bay Bay Kemal gelince Selo'yu çıkaracağız diyor. Ne yaptı diyor. Daha ne yapacak. 51 tane Kürt kardeşimizi öldürdüler. Yasin Börü evladımızı şehit ettiler. Bunun suçu ne diyor. Daha ne olacak Bay Bay Kemal. Kandil'den selam geliyor Bay Bay Kemal'e... Kandil, Kılıçdaroğlu'na 'seninleyim' diyor! Bunların dini yok, ezanı yok, kitabı yok. Bunlar kitapsız. Benim Giresunlu kardeşlerim bunların önünü açmaz.Bu oyunu 14 Mayıs'ta bozmaya var mıyız? Savunma sanayiideki işe yarar ürünlerimize el koyacaklarmış. Atatürk Havalimanı'ndaki TEKNOFEST'i hazmedebildiler mi? Şimdiden aynı yeri ABD'li şirketlere devretme sözü veriyorlarmış.Yerli ve milli modeli yıkıp ülkemizi tekrar tefecilerin at koşturduğu bir yer haline getirirler. İngiltere'den Londra'dan tefeciler bunlara 300 milyar dolar verecekmiş. İnanıyor musunuz?Fındığı görse tanımazlar. Bol bol yalan söylüyolar. İnşallah 14 Mayıs'ta siz de bunlara fırsat vermeyeceksiniz.Yüzde 43'e indi, her ay düşmeye devam edecek. Çarşı pazardaki pahalılığı yine biz aşarız. Refah kaybını telafi ediyoruz.Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan artışlar yapacağız.Sadece Giresun-Ordu Havalimanı, Giresunlu ve Ordulu kardeşlerime de yeter. Bu ülkenin eğitimden sağlığa her alanda hizmet standartlarını en yükseğe biz çıkardık mı? Sanayi ve Teknoloji eksikliklerini biz telafi ettik mi? Hak ve özgürlük talepkerini biz karşıladık mı? Ayasofya'yı yeniden ibadete açtık mı? Bu ülkenin küresel yönetim sisteminin güçlü ve etkin bir üyesi haline gelmesini biz sağladık mı?Bay Bay Kemal geçen buraya uğramış. Kaç kişi vardı? Asıl dersi 14 Mayıs'ta vereceğiz. Mevcut sıkıntıları biz gidereceğiz. Yeter ki biz birlikteliğimize, kardeşliğimize oy vereceğiz.Bu davanın muhatabı 85 milyonun tamamıdır. 85 milyonun bu dava safında yeri vardır. Gelin ülkemizin, evlatlarımızın aydınlık geleceği için 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı etrafında kenetlenelim.Biz bugüne kadar sadece eserlerimizle hizmetlerimizle konuştuk. Giresun'a da son 21 yılda 51 milyar lirayı aşkın kamu yatırımı yaptık.Bizim Merkez Bankamızın şu anki döviz rezervi 115 milyar dolar. Bakn nereden nereye... Daha da artacak. Bizim derdimiz onların temsilcisi olduğu zihniyetle. Bu zihniyet cumhuriyetimizle hesaplaşmak isteyen zihniyettir. Ne diyor terör örgütünün temsilcileri 'Yüzyıllık kazanımlarını değiştireceğiz' diyor. Hale bak. Bunlarla beraber yürüyo Bay Bay Kemal, o masadakiler de aynen.Biz LGBT'ci değiliz. LGBT'ye karşıyız. CHP LGBT'ci, İYİ parti LGBT'ci. O masada olanların LGBT'ye karşı olduğunu duydunuz mu? Bizim için aile kutsaldır. Ailemize laf ettirmeyiz.Bu ay doğal gaz tamamen ücretsiz. Londra'daki tefecilerden gelmiyor he Karadeniz'in doğal gazı bu. Bundan sonraki bir yıl boyunca da her ay 25 metreküplük kullanımınız faturalarınızdan düşürülmeye devam edecek. Daha doğalgaz sevincinin heyecanını yaşamadan, Gabar'daki petrol müjdemizi sizlerle paylaştık. Yıllık tüketimimizin 10'da 1'ini tek başına karşılayan bu haber sadece bir sahadaki keşiftir.'