Stoltenberg'den Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Başkan Erdoğan'ı arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmeler de değerlendirildi.

Türkiye 28 Mayıs'ta sandık başına giderek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçti. Başkan Erdoğan'ın tarihi zaferinin ardından çok sayıda dünya liderinden tebrik telefonları geldi.NATO Genel Sektereleri Stoltenberg de Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak tebriklerini iletti. Görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmeler de değerlendirildi.