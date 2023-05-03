Kocaeli'nde PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün Propagandasını tespit edilen ve aralarında Gebze HDP ilçe Başkanınında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi.
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