ABD'nin kendisine yasak koyduğunu belirten Soylu: Benim bir tane malım var o da FETÖ

AK Parti İstanbul milletvekili adayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şişli ilçesindeki Kurtuluş Son Durak Mahalle Buluşması'nda yaptığı konuşmada, CHP'nin Van'da miting gerçekleştirdiğini, 11 bin kişinin mitinge katıldığını ve katılanların 'Selo'ya özgürlük' diye bağırdığını söyledi.Mitingde HDP bayraklarının yer aldığını belirten Soylu, ''Kana kan, dişe diş, Öcalan'a özgürlük.' diye bağırdılar. Kimin altında? CHP'nin güya mitinginde. Bu HDP'nin bir cumhurbaşkanı adayı resmi olarak var mı? Kimi destekliyor? Kılıçdaroğlu değil mi? Peki bay bay Kemal'i neyin karşılığında destekliyor? Türkiye ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya. CHP'ye PKK'nın enkazını taşıtmaya çalışıyorlar. Bunu CHP'lilere söylüyorum, PKK'nın enkazını taşımayın. Vallahi altında kalırsınız' ifadesini kullandı.Soylu, terör örgütü PKK'yı enkaz haline getirdiklerini, Iğdır, Ardahan, Tendürek, Erzurum, Cudi, Gabar'da tek bir teröristin kalmadığını, teröristleri temizlediklerini, kalan örgüt mensuplarının da icabına bakacaklarını, bunun boyunlarının borcu olduğunu söyledi.Van'da teröristleri ülkenin başına musallat etmek için işbirliği gerçekleştirildiğini belirten Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:'Hanımı ne işareti yapıyor? PKK'nın işaretini yapıyor. Kendisi bayrakların gölgesinde el sallayarak konuşma yapıyor. Selo'ya özgürlük konuşması, sanki İstanbul'u abat etti de Van'a gitti ya. Tayyip Erdoğan İstanbul'da 4 yıl belediye başkanlığı yaptı mı? Haliç kokuyordu, Haliç'i temizledi mi? İstanbul çöptü, her tarafta çöp dağları vardı. Çöpleri temizledi mi? Ardından herkes neredeyse maskeyle dolaşmaya başlamıştı, hava kirliydi. Havayı temizlediler mi? Yetmedi İstanbul'da annelerimiz, ablalarımız, bilirler, küvetler, leğenler, kaplar su doluydu. Tayyip Erdoğan su getirdi, barajlar yaptı. İsale hatlarını tamir etti, onardı ve İstanbul suyla buluştu. Bunların hepsini İstanbul'da yaşayan bir kardeşiniz olarak hepimiz biliyoruz. Hepimizin hayatına dokundu. Metrosunu yaptı, her şeyi yaptı. Peki 4 yıldır İstanbul'u yönetiyorlar, Allah'ınızı severseniz, hayatınıza dokunan bir tek şeyi şuradan söyleyin.'CHP'nin İstanbul'u heba ettiğini savunan Soylu, 'Ama tek iyi bir şey yaptılar, İstanbullu spor yapmak istiyordu. Spor yapmak için metrobüsleri itmesi gerekiyordu. Doğru mu? İstanbul'da İstanbulluya spor yaptırdılar, metrobüsleri iterek. Yetmedi, kolları güçlendi ya, ayakları da güçlensin istediler. Tayyip Erdoğan'ın yaptığı yürüyen merdivenlerin elektriğini bile veremediler bunlar ya, dünyaya rezil ettiler bizi. Turistler İstanbul'a geliyorlar, 'Sizin metrobüsler hep yanar mı, sizin otobüsler yanar mı, sizin otobüsler hep yolda mı kalır?' diyorlar.' diye konuştu.Kendisine çok çalıştığını söyleyenler olduğunu, 2-3 saatlik uykuyla durduğunu ve tek bir şeyin peşinde olduğunu aktaran Soylu şunları kaydetti:'Batı'yı ilk kez böyle yakaladık. ABD'yi ilk kez böyle aciz yakaladık, Avrupa'yı ilk kez böyle aciz yakaladık. Biz de yüzyılda gelen bir liderle karşılaştık ilk kez. Biz Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin fırsatını kaçırmamalıyız. O dağların hepsinin ismini bilirim. O dağların hepsine indim, kalktım. Bir tek şey için, Cumhurbaşkanımızın bize verdiği emanetle, ona yüzümüz ak olması için, milletimize yüzümüz ak olması için. Her şehit ailesinin yanında olmaya çalıştık. Her gazimizin yanında olmaya çalıştık. Bir taraftan selde, depremde, yangında olmaya çalıştık. Reisimizin gözü arkada kalmasın diye gece gündüz gayret gösterdik.'Soylu, '14 Mayıs'ta sadece 780 bin kilometrekarenin seçimlerine gidilmediğini' ifade ederek 'Osmanlı'nın bize bıraktığı, Selçuklu'nun bize bıraktığı, ecdadın bize bıraktığı nizamı alemi dünyayla buluşturmak için Türkiye Yüzyılı'nın kapısını açacağız inşallah. Kimseden korkmadık, kimsenin önünde eğilmedik çünkü reisimiz öğretti. İki defa ABD bana yasak koymuş, diyor ki 'İstenmeyen adam ilan ettik seni'. Diyor ki 'ABD'deki mallarına el koyduk'. ABD'de bir tane malım var, o da FETÖ. Onu da almayan namerttir.' dedi.