CHP karıştı! Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşadığı seçim hezimetinin ardından parti içi hesaplaşma başladı. Seçimlerin ardından sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaşımda bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yaptı. Özcan, konuya ilişkin olarak, 'Sn Kılıçdaroğlu”na emekleri için teşekkür ederiz ama kendisini yanıltan, özellikle ilk turda yanlış yönlendiren, o gitsin de biz gelelim diyen 3-5 zavallı, kendi menfaatlerini, ülke menfaatlerinin önüne koyan, yakın çevresindeki yalaka takım kaybetmiş ve ettirmiştir. Tarihi çağrımdır!!! Sn İmamoğlu derhal CHP'nin başına geçmelidir. Nokta.' ifadelerini kullandı.