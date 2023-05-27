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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Seçime saatler kaldı! Hangi lider nerede oy kullanacak?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur yarın yapılacak. Türkiye ilk kez ikinci tur seçimlerine giderken 'Hangi lider nerede oy kullanacak?' sorusu da yanıt buldu.

Seçime saatler kaldı! Hangi lider nerede oy kullanacak?
Ekleme: 27.05.2023 - 18:03 Güncelleme: 27.05.2023 - 18:03 / Editör: Ozge Selin
Seçime saatler kaldı! Hangi lider nerede oy kullanacak?
Türkiye 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur için sandık başına gidecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu nerede oy kullanacak?

Başkan Erdoğan her seçimde olduğu gibi İstanbul'da Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda oy verecek

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullanacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da olacak. Oyunu Anıttepe İlkokulu'nda kullanacak.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici İstanbul'da,

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise Ankara'da oy verecek.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise İstanbul'da Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandıktan sonra Ankara'ya gelerek seçimi takip edecek.

Millet İttifakı'nın ortakları DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara'da

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise İstanbul'da oyunu kullanacak.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise memleketi Afyonkarahisar'da Oy verecek.
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