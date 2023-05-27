Mesut Özil’den Başkan Erdoğan’a destek paylaşımı: Değerini bil!

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Ülkemizde Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giyen Mesut Özil, 28 Mayıs seçimleri için Başkan Erdoğan’a destek paylaşımı yaptı. Ünlü futbolcu Özil, sosyal medyadaki paylaşımında “Değerini bil” notunu da ekledi. İşte Mesut Özil’in o paylaşımı!