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Beyaz Gazete
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Mesut Özil’den Başkan Erdoğan’a destek paylaşımı: Değerini bil!

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Ülkemizde Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giyen Mesut Özil, 28 Mayıs seçimleri için Başkan Erdoğan’a destek paylaşımı yaptı. Ünlü futbolcu Özil, sosyal medyadaki paylaşımında “Değerini bil” notunu da ekledi. İşte Mesut Özil’in o paylaşımı!

Ekleme: 27.05.2023 - 01:17 Güncelleme: 27.05.2023 - 01:24 / Editör: Ozge Selin
Mesut Özil’den Başkan Erdoğan’a destek paylaşımı: Değerini bil!Dünya futbolunun efsane isimlerinden olan, ülkemizde de Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giyen Mesut Özil, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Mesut Özil’den Başkan Erdoğan’a destek paylaşımı: Değerini bil!

BAŞKAN ERDOĞAN'A DESTEK

Ülkemizde Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giyen Mesut Özil, 28 Mayıs seçimleri için Başkan Erdoğan'a destek paylaşımı yaptı.

Mesut Özil’den Başkan Erdoğan’a destek paylaşımı: Değerini bil!

ÖZİL'DEN 'DEĞERİNİ BİL' PAYLAŞIMI!

Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından kesit paylaşan Özil, paylaşımına, 'Değerini bil' notunu ekledi.

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